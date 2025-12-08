El Comercio - Últimas noticias y actualidad en Asturias

Ignacio Suárez. Juan Carlos Román

Ignacio Suárez, miembro de Fondo Norte: «Queremos un evento limpio, sin ruido y para eso hay que trazar líneas rojas»

«Buscamos la nostalgia, volver a ver a jugadores que ya no están en el fútbol y que nunca volverías a ver juntos»

Chisco García

Chisco García

Oviedo

Lunes, 8 de diciembre 2025, 00:20

Comenta

Ignacio Suárez (Oviedo, 1985) lleva una vida ligada al Real Oviedo y a su afición. Miembro de Symmachiarii e impulsor de Fondo Norte ... ahora trabaja sin descanso en sacar adelante el 'Partido de Leyendas' que se disputará en el Carlos Tartiere el próximo día 27. Ya tienen confirmada la presencia de más de 120 exjugadores azules y la afición espera el día como uno de los más importantes dentro de la celebración del centenario de la entidad. Algunas voces reclaman la presencia de jugadores históricos de la entidad pero que llevan años alejados del club por diferentes polémicas, desde la organización se antepone el éxito del evento al posible reencuentro y a generar disputas estériles en lo que debe ser un día de fiesta. Hay más cosas que esa cita que preocupan a los aficionados y él también aporta sus ideas, por ejemplo, para poder encontrarles soluciones a los pésimos horarios que está teniendo el equipo.

