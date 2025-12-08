El Comercio - Últimas noticias y actualidad en Asturias

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
'Cali' Izquierdoz, festejando con sus compañeros de Lanús sobre el césped. CLUB LANÚS

'Cali' Izquierdoz, exjugador del Sporting: «Quiero ser un embajador del Sporting en Argentina»

«Conseguir la Copa Sudamericana con Lanús es el broche de oro a mi carrera. Un sueño»

Javier Barrio

Javier Barrio

Gijón

Lunes, 8 de diciembre 2025, 00:20

Comenta

«Ha sido una semana importante: seguir en Copa, con el triunfo ante el Mirandés, y el sábado, un triunfo de visitante. El equipo sigue ... ganando confianza y, si sigue en esta línea, para mí va a tener todavía chances de llegar al cierre de temporada peleando pos cosas importantes». A más de 12.000 kilómetros, en Buenos Aires, 'Cali' Izquierdoz (San Carlos de Bariloche, Argentina, 1988) sigue ejerciendo de capitán. Hace un par de semanas volvió a hacer historia con Lanús, conquistando la Copa Sudamericana 2025 en una igualada final frente al Atlético Mineiro brasileño, al que derrotó en los penaltis. Pero, aún con rastros de confeti por las aceras y ya de vacaciones, no pierde de vista a su Sporting.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1

    Imputado otro policía antidroga por la muerte a tiros de un joven
  2. 2

    El Ayuntamiento de Gijón comprará el suelo de Quirón en Cabueñes si el juzgado tumba su hospital
  3. 3 Una mujer amenaza a dos jóvenes con unas tijeras en Gijón tras acusarlos de robarle el móvil
  4. 4

    El PP sería el partido más votado en Gijón en las elecciones autonómicas
  5. 5 ¿Qué pasa en Gijón? Tres personas sin hogar muertas en apenas un mes
  6. 6 «En Bali hemos bajado de revoluciones»
  7. 7 Al menos tres muertos y varios heridos por el fuerte oleaje en Tenerife
  8. 8 Muere Inés Illán, la profesora de Latín que hizo de la palabra su refugio y su trinchera
  9. 9

    Natalio Grueso, a la espera de ser trasladado a España la próxima semana
  10. 10 El Real Oviedo, el peor anotador de toda Europa

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

elcomercio 'Cali' Izquierdoz, exjugador del Sporting: «Quiero ser un embajador del Sporting en Argentina»

&#039;Cali&#039; Izquierdoz, exjugador del Sporting: «Quiero ser un embajador del Sporting en Argentina»