'Ejército de los muertos', otra de zombies

Jueves, 13 de mayo 2021 | Actualizado 08/07/2022 12:33h.

«Cuando no haya más lugar en el infierno, los muertos caminarán por la tierra». Los cuerpos sin vida saldrán de sus tumbas para comerse a los vivos en un mundo sumido en el caos, donde cualquiera puede incubar el mal. El ser humano lucha ... por la supervivencia de una amenaza que es él mismo. Después del fenómeno fan de 'Liga de la Justicia', un delirio supuestamente autoral, rayando la egolatría, que va más allá del director´s cut de toda la vida, un evento más que una película, el impredecible Zack Snyder nos deleita con un inesperado siguiente paso en su carrera, el estreno de 'Ejército de los muertos (Army of the Dead)', cine de acción con zombis que sorprendentemente puede verse en el circuito de exhibición convencional antes de estar disponible directamente en Netflix dentro de una semana. Recordemos que su remake de 'Amanecer de los muertos' contaba con un inicio brutal, una muestra de tensa narrativa que enamoró en su momento al mismísimo Tarantino. La película sacó nota alta incluso entre los seguidores más acérrimos de George A. Romero y la cinta original, secuela indispensable del clásico 'La noche de los muertos vivientes'.

El género de no-muertos ha dado algunas de las mejores películas de horror de la historia del cine, debido a su capacidad para elaborar metáforas sobre la condición humana, con lo cual Snyder da un curioso salto a sus inicios para coger otra vez carrerilla y ofrecer al respetable un divertimento sin complejos que parte de una premisa que ya nos suena de algo. Esta vez los zombis invaden la ciudad de Las Vegas, lugar donde se adentra un grupo de intrépidos mercenarios para acometer el mayor atraco del siglo -hace nada veíamos 'Península', con ecos de '1997: Rescate en Nueva York'-. O eso creen. Con unos llamativos y sanguinolentos títulos de crédito, de ritmo salvaje, en la senda de 'Zombieland', comienza la fiesta. El guión es lo de menos, no oculta su condición de mera excusa para desplegar un espectáculo acelerado, con inevitables problemas de ritmo, que casa con otras conocidas cintas de culto protagonizadas por cadáveres andantes. Zack es, ante todo, un cineasta visual, que antepone las imágenes, la estética, a todo lo demás, aunque funciona como narrador cuando se pone las pilas. El comienzo de 'Amanecer de los muertos' es uno de los arranques más potentes del cine de terror de los últimos tiempos y en 'Ejército de los muertos' replica algunos de sus hallazgos. Recordemos que con '300', adaptación del cómic homónimo de Frank Miller, rompió esquemas con un look que creó escuela, para bien y para mal. Con 'Watchmen', el inefable tebeo de Alan Moore y Dave Gibbons, recibió críticas dispares, pero supo ilustrar con imágenes reales en movimiento una historia complicada que daba un vuelco al concepto de superhéroe tradicional. Una apuesta compleja que quiso mimetizar en exceso las viñetas de partida. Quizás su proyecto más arriesgado fuera la incomprendida 'Sucker Punch', donde metía en el mismo saco, libre de prejuicios, los videojuegos, el cómic manga y muchos efectos especiales. Trituraba referencias ofreciendo un show mayúsculo, de imágenes artificiales, acción épica y faldas cortas. El objetivo de 'Sucker Punch', basada en una idea del propio Snyder, consistía en lanzar una buena selección de fuegos artificiales, el mismo espíritu que recoge 'Ejército de los muertos', con el añadido de abundante hemoglobina. Las salpicaduras son un elemento esencial en un filme que parece querer replicar 'Aliens', pero con abundantes zombis en vez de dragones espaciales y personajes cuyo pretendido carisma no es digerible para espectadores demasiado exigentes. Con todo, es su película más disfrutona desde 'Amanecer de los muertos', con algunas escenas gore que atisban un sano humor negro que no termina de expandirse.

