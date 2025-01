Vox presiona con los Presupuestos andaluces tras el portazo de Casado

Andalucía ya ha empezado a notar el movimiento sísmico provocado por el líder del PP, Pablo Casado, tras el plante a Vox durante la moción de censura. El primer temblor ha venido con la negociación de los Presupuestos para 2021, que el Gobierno regional de ... PP y Cs estaba a punto de cerrar. Tras suspender una reunión con la consejería de Hacienda este mismo jueves, oficialmente por motivos de agenda al no haber tenido tiempo de elaborar sus propuestas, desde la formación de ultraderecha reconocían que con las palabras de Casado «se ha quebrado la confianza mutua y la cordialidad con el PP». «Estamos ante un tiempo nuevo en el que las actitudes, obviamente, van a cambiar», zanjaron.

Los votos de Vox son vitales para que las cuentas salgan adelante, ya que PP y Cs no suman mayoría frente a PSOE y Adelante Andalucía. Y no es la primera vez que Vox tensa la cuerda en la fase final de la negociación para hacer valer el apoyo fundamental de sus 12 diputados en cualquier proyecto de calado del Ejecutivo. Ocurrió con las primeras cuentas autonómicas, cuando logró arrancar el compromiso de la puesta en marcha de un teléfono de violencia intrafamiliar, y se repitió con los presupuestos de 2020, en los que condicionó su apoyo a la implantación del pin parental.

Ahora, y pese a que en su intervención en la Cámara baja Abascal quiso lanzar un mensaje de tranquilidad «andaluces, murcianos y madrileños» garantizando estabilidad a los gobiernos de PP y Cs que apoyan, el discurso de Casado ha sido la oportunidad perfecta para hacer patente de nuevo su malestar y volver a apretar las tuercas.

«Vox no es esa fuerza ultra, radical, populista, xenófoba y franquista, que son los epítetos que nos ha dirigido el presidente del PP», lanzó el portavoz de Vox en el Parlamento andaluz, Alejandro Hernández, «y si lo fuera, ¿qué hace el PP pidiendo nuestros votos y nuestra colaboración?». No obstante, Hernández apeló al sentido de la responsabilidad de su formación y dejó claro que, aunque «los andaluces no tienen que pagar la inquina y la torpeza de unos dirigentes que desprecian a Vox del mismo modo que a Andalucía», se abre un «nuevo escenario» en el que las negociaciones «tienen que ser replanteadas» y en el que la formación ultraconservadora será más exigente en sus reivindicaciones. «Todo es posible en esta nueva situación, incluso que el gobierno de la Junta tenta que pactar sus presupuestos con sus nuevos compañeros del cordón sanitario a Vox», ironizó.

Otro de los motivos para el malestar ha sido un mensaje lanzado por el PP andaluz en sus redes sociales, borrado una hora después, en el que se podía leer «Decimos no a la polarización que Vox necesita. No a la España a garrotazos de trinchera, de ira y de miedo», y el lema «Sí a España, No a Vox». Pese a la exhibición del desencuentro, la reunión ha sido aplazada para la semana próxima, y desde Vox avisan ya que «serán más exigentes».

Desde el ejecutivo regional han tratado de quitar importancia al enfado de su socio colaborador. «Vox es una parte importante del cambio en Andalucía, fundamental porque ha colaborado en apoyar presupuestos y estamos convencidos de que seguirá siendo as», subrayó el portavoz del Ejecutivo, Elías Bendodo, en la rueda de prensa tras la reunión del Consejo de Gobierno. Tras apelar al papel protagonista de Vox en el cambio político «histórico» en Andalucía, --«y así debe seguir siendo», añadió--, animó a «encapsular» el Gobierno andaluz del «fragor del debate» de la moción de censura.