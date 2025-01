Real Avilés | «Está siendo una semana de mucha 'piquilla' por el móvil»

Dani Benéitez (Oviedo, 1998) se ha hecho con un hueco en el equipo titular de Luis Rueda. Tras disfrutar de bastantes minutos con Abraham Albarrán en la primera vuelta, al centrocampista le costó adaptarse al 1-4-4-2 inicial del actual técnico ... blanquiazul. Con el cambio de dibujo ha vuelto a entrar en juego desde su posición preferida y con ello han llegado sus dos primeras asistencias del curso, ambas en la fase de ascenso.

Dicen que en el fútbol las notas no deben darse hasta el final de temporada y Benéitez parece haber llegado al tramo decisivo en su mejor momento, algo de lo que es consciente. «Es cierto que al principio me costó poner en práctica lo que me pedía Luis. Él siempre me ha transmitido su confianza y me comentaba lo que quería de mí, pero al principio la verdad es que no me salían las cosas», reconoce. Y no por el hecho de comenzar jugando tirado a la banda, porque «partiese desde donde partiese, él siempre me ha dicho que tengo libertad para moverme por la zona de influencia en la que me encuentro más cómodo». Ahora, en 1-4-1-4-1, por delante de un pivote defensivo puro, se encuentra como pez en el agua.

Lo que no ha conseguido todavía este curso Dani Benéitez es marcar. Su mejor registro en la categoría fueron los siete tantos conseguidos con el Condal en la temporada 2018-2019, algo que le sirvió para firmar por el Caudal. La temporada pasada no disfrutó de todos los minutos que hubiese querido en Mieres y en verano decidió aceptar la propuesta del Avilés, con quien ha tenido más continuidad, sin mejorar, eso sí, en el aspecto goleador. «Será el tercer partido contra ellos esta temporada. Los dos primeros no se parecieron demasiado entre sí y pienso que si se puede parecer a uno será al que jugamos en el Hermanos Antuña», analiza.

«Sólo estuve en Mieres la pasada temporada, pero se creó un gran grupo humano y mantenemos mucho el contacto»

Y eso que con la llegada de Annunziata el Caudal juega mucho más combinativo que con Chuchi Collado. «Es cierto, pero también lo es que en un 'play off' los partidos tienen mucha más tensión y los jugadores no quieren cometer errores. Pienso que, aunque quieran combinar desde todas las posiciones, habrá fases del partido en el que no lo podrán hacer», reflexiona el joven centrocampista blanquiazul.

A pesar de que sólo jugó una temporada en el Caudal, Benéitez mantiene una gran relación con los que fueron sus compañeros. Hasta el punto de que «cada poco nos juntamos para vernos. Nos juntamos un grupo de gente con los mismos gustos y las mismas inquietudes y la verdad es que hablamos bastante. Está siendo una semana de mucha 'piquilla' por el móvil como no podía ser de otra manera», sonríe. «Es un partido muy importante pero la rivalidad es sana».

A Benéitez, igual que con el balón en el campo, se le ve tranquilo, sonriente. Sin aparente presión. «Tensión y presión es imposible que no haya por lo que hay en juego, pero esa presión bien entendida a la hora de estar concentrado y no cometer errores, no puede transformarse en ansiedad. Eso es lo peor que nos puede pasar», advierte.

El ovetense es optimista de cara al pase a semifinales, pues «en esta fase de ascenso, a pesar de los resultados, pienso que fuimos superiores prácticamente en todos los partidos, exceptuando el primero ante el San Martín y si me apuras el del Llanes en casa. Hemos generado prácticamente siempre más ocasiones que el rival y creo que vamos por el buen camino. Al final la suerte tiene que premiar nuestro esfuerzo».