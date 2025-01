Ziganda: «Solo pienso en cortar esta racha sin ganar»

El entrenador del Real OviedoJosé Ángel Ziganda valoró el estado de forma en el que llega su equipo al choque ante el Cartagena (sábado, 16 horas), partido en el que su objetivo principal es cortar la racha de cinco partidos seguidos sin ... ganar de los azules. «Solo pienso en eso, los resultados no están llegando y es el entrenador quien debe buscar fórmulas para que volvamos a ganar», comentó desde su domicilio, donde está asilado tras dar positivo por covid-19.

El navarro repasó un mercado que deja un solo fichaje, Borja Valle, del que espera mucho en la segunda vuelta y en el que no había «urgencias ni necesidades imperiosas» en el seno del club azul, algo que sí se sufrió en El Requexón el invierno pasado. Ziganda agradeció la actitud de los jugadores que han causado baja -Cedric, Aburjania y Mujica- e insistió en que da su opinión sobre la continuidad de Juanjo Nieto «cada domingo que ocupa el lateral derecho», en referencia a su titularidad indiscutible.

Balance de mercado: sin urgencias en el Oviedo

«El mercado lo marcan los tiempos que corren, fichamos a Borja Valle, que ya sabemos qué puede aportar y eso esperamos de él en esta segunda vuelta. Hay equipos que se han reforzado mucho y bien, los que están más apurados arriesgan más, ese fue nuestro caso el año pasado.»

«No teníamos ninguna urgencia ni ninguna necesidad imperiosa ahora: si surgía la oportunidad que considerábamos que iba a darnos un plus, en el puesto que fuese, lo íbamos a considerar y así fue. No vimos nada y decidimos quedarnos quietos y mantener la confianza en la plantilla.»

«Ha habido bajas, y han sido de jugadores que no estaban participando mucho: tuvieron inquietud, buscaron nuevas oportunidades y hay que agradecer tanto su comportamiento como el respeto hacia nuestras decisiones. Como personas, Aburjania, Mujica y Cedric han demostrado ser un lujo, su comportamiento ha sido exquisito. Son jóvenes y entrenando siempre tuvieron buen ritmo, es fútbol, siempre hay gente que no juega.»

«Tenemos 22 jugadores que han participado y han dado el nivel, no no nos disgusta esa cifra porque es la ideal. Es cierto que por los protocolos es más difícil tener a disposición a gente del filial, pero en esta plantilla los que no juegan están a un paso de jugar y tienen la motivación necesaria para mantener el nivel.»

Ziganda sobre Nieto: «Doy mi opinión cada partido que juega»

«Es una cuestión en la que la voz del entrenador solo es en off, es cosa de club, de dirección deportiva. Por supuesto que tengo una opinión sobre Juanjo Nieto, y lo demuestro cada domingo cuando lo pongo en el lateral derecho.»

«Las renovaciones son temas de dirección deportiva y club. Hay jugadores jóvenes, en edad de crecimiento y a los que les quedan sus mejores años por delante. Son interesantes para la entidad, pero también está la opinión del jugador. Esperemos que siga con la misma ilusión con la que entrena y siga aportando como hasta lo está haciendo».

El balón parado y el momento de forma del equipo

«Hay parte de concentración, y parte de trabajo y confianza en el balón parado, implica muchas cosas. Son jugadas concretas, con responsabilidad individual y es cierto que no lo estamos resolviendo de una manera eficaz, nos está penalizando mucho. Cuesta marcar, y evitar córners es muy difícil, así que que nos hagan gol tan fácil es un hándicap enorme que nos penaliza.»

«Lo que está claro es que los resultados no están llegando, y eso a pesar de que ante Mallorca, Málaga y Logroñés tuvimos ocasiones para llevarnos el partido. Ante el Albacete el partido fue más plano pero el equipo no se resiente en cuanto a estilo. Algo tendremos que hacer, porque los resultados no están llegando y el entrenador es quien tiene que buscar fórmulas para que lleguen.»

«Los números están ahí y no podemos cerrar los ojos: estamos más cerca de abajo que de arriba, y hay que asumirlo. Llevamos un mes sin ganar y solo pienso en cortar esa racha. No merece la pena obsesionarse, hay que centrarse en el día a día y ser lo más objetivos posible: tenemos que trabajar y corregir lo que nos está penalizando y si no ganamos, ya miraremos cómo acaba la jornada y valoraremos.»

Su estado de salud tras dar positivo por covid-19

«Estoy asintomático, y no noto secuelas físicas. Toca tener paciencia, cumplir los protocolos y esperar a que salga negativo. Nos hemos adaptado a la situación, sigo los entrenamientos desde casa y tengo contacto permanente con el resto de cuerpo técnico. Hay videollamadas con los jugadores también y trato de estar lo más cerca posible del vestuario.»