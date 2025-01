Se dispara la desconfianza en la bondad de los avances tecnológicos

En 2017,nueve de cada diez españoles declaraba tener una visión positiva sobre la innovación técnica. Solo dos años después, la desconfianza y el escepticismo por la repercusión que estos cambios acelerados pueden tener en sus vidas y en sus empleos a corto y ... medio plazo se han disparado. La opinión positiva sobre los avances tecnológicos aún es del 73% en 2019, pero ha caído 16 puntos, según recoge la encuesta 'Percepción Social de la Innovación en España', realizada por la Fundación Cotec y Sigma Dos con 2.404 entrevistas en todo el país.

El descenso de la confianza en la innovación es generalizado entre todos los españoles, pero el desplome en los dos últimos ejercicios está sustentado en los miedos de los sectores de población «más vulnerables»: los ciudadanos con estudios básicos, los menores de 29 años y los mayores de 65, las mujeres, y los trabajadores poco cualificados y con ingresos bajos. Algunos de estos segmentos llegan incluso a duplicar la caída de confianza general.

El secretario general de Cotec, Jorge Barreiro, apuntó como causa principal del deterioro de imagen la creciente preocupación porque el cambio tecnológico y la automatización de los empleos agudice la desigualdad social en España. «Asistimos a un momento complejo. La velocidad de ciertos cambios hace a muchos difícil asumirlos; y eso puede afectar a la percepción ciudadana sobre la innovación», comentó.

La idea de que la implantación de los avances tecnológicos en España traerá consigo un aumento de la desigualdad social es mayoritaria, pues la defiende el 55% de los encuestados, casi seis puntos más que en 2018, frente al 34% de españoles que no tiene este temor. En el riesgo de la innovación coinciden los 37 segmentos de población analizados –edad, género, ideología, estudios, ocupación, ingresos, tamaño de municipio, etcétera– salvo uno, el de los votantes de Vox. Esta vez no hay diferencias sustanciales por edad o sexo, pero las voces más críticas vuelven a ser las de los parados, los trabajadores de baja cualificación y los de sueldos menores, acompañadas por las de habitantes de pequeñas localidades y pueblos.

Automatización

Este riesgo lo vinculan con los peligros que amplios sectores sociales auguran a la nueva sociedad tecnológica que está a la vuelta de la esquina, y en la que observan una enorme automatización de los empleos, la posible pérdida de puestos de trabajo, y la falta de capacitación de amplias capas de españoles para afrontar los retos laborales.

Más de dos tercios de los españoles, el 68%, están convencidos de que en los próximos 15 años los robot, los algoritmos y los ordenadores sustituirán muchos o bastantes puestos de trabajo. En concreto, el 41% considera que todas estas herramientas de automatización desplazarán a las personas de una gran cantidad de las tareas rutinarias –una opinión con un crecimiento de 11 puntos en un solo año– y otro 34% cree que la sustitución por las máquinas en estos tres lustros se dará tanto en las tareas rutinarias como en otras creativas. Prueba del cada vez mayor consenso en el avance acelerado de la automatización es que en 2018 el 57% estaba convencido de que no podrá ser sustituido por un robot a medio plazo y el año pasado solo lo mantenía el 50%, siete puntos menos.

Los españoles tampoco están convencidos de que los avances tecnológicos generen al menos empleo neto. De hecho están divididos. El 48% cree que los trabajos que destruya la digitalización se compensarán con la creación de otros nuevos y el 47% considera que no.

Pese a los miedos, el 64% de españoles se consideran capacitados para competir en un mercado laboral marcado por la automatización y las tecnologías. Sin embargo, el 34%, un número no desdeñable, pues supone unos ocho millones de personas, no ve futuro laboral alguno para ellos.

Unos y otros señalan, no obstante, que la capacitación para los trabajos tecnológicos es una asignatura pendiente en España. El 68% cree que el sistema educativo no responde al perfil de empleo que va a demandar la nueva economía y el 80% piensa que la sociedad española no se está preparando lo suficiente para afrontar este reto.

Los desigualdad social que muchos opinan que traerá la tecnificación del empleo explica que el 61% (siete puntos más en un año) defienda la implantación por el Estado de una renta básica universal que socorra a los atropellados por la automatización y que hasta el 46% esté dispuesto a que le suban los impuestos para poder hacerlo. En la defensa de esta medida destacan los votantes de PSOE y Podemos.