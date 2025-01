Exámenes 'online' a prueba de trampas

ANA RANERA GIJÓN. Miércoles, 3 de febrero 2021, 03:07 | Actualizado 04:42h. Comenta Compartir

Los exámenes 'online' nos devalúan, nos supone pegarnos un tiro en el pie a las universidades y, en particular, a las públicas», considera Juan Carlos Campo, director de la Escuela Politécnica de Ingeniería. «Aunque, en términos particulares, hay exámenes que se pueden hacer bien ' ... online', no es así en todos», cree. Y no es el único que lo piensa. Los docentes ven cómo muchas notas, misteriosamente, suben la media de otros años y es imposible saber lo que hace que en cada casa algunos exámenes salgan tan bien.

Desde que empezó este curso, la polémica está servida. Muchos alumnos defienden las pruebas telemáticas porque creen que en las clases pueden contagiarse ante la confluencia de gente, pero sus protestas ya fueron tumbadas. El Tribunal Superior de Justicia de Asturias, el pasado mes de enero, apoyó la presencialidad y adujo que la Universidad de Oviedo tenía suficientes medidas para proteger a sus estudiantes de la pandemia. Pero esa decisión no acalló las quejas ni unió a los dos bandos, así que muchos exámenes se realizaron igualmente de forma telemática y eso agudizó el ingenio de los alumnos y también, por supuesto, de los docentes. Los primeros -no todos- porque quieren aprobar sin esforzarse y los segundos porque se enfrentan a tutoriales que dan las claves para copiar, mesas empapeladas en apuntes, exámenes compartidos, grupos de WhatsApp que dan las respuestas, academias que ayudan a conseguir el aprobado y titulados que se ofrecen a hacer las pruebas a cambio de dinero. Barra libre de trampas. Pese a esta realidad, muchos profesores confían y defienden que son una minoría los estudiantes que copian. «No creo que los alumnos puedan copiar si se marcan bien los tiempos», opina Celestino Rodríguez, decano de la Facultad de Formación del Profesorado y Educación. «Nosotros hicimos presenciales, aproximadamente, el 30% de los exámenes y nuestra experiencia es dispar. Hay asignaturas en las que las notas mejoraron y en otras, empeoraron», asegura. Él cree que en los resultados influye más que la docencia sea o no presencial y no la modalidad de examen. «Las restricciones de tiempo y el diseño de los controles -pensados para no copiar- hacen que se necesiten más competencias y conocimientos», explica. Lo mismo que él, opina Fernando Álvarez, director de la Escuela de Ingeniería Informática. «Ni yo ni mis compañeros de cerca detectamos nada raro ni en el comportamiento de los alumnos ni en los resultados y ningún profesor nos dijo que hubiera tenido ninguna incidencia», afirma. Para él, las pruebas telemáticas tienen «ventajas e inconvenientes». «Creo que la mayoría de los alumnos prefieren hacerlos presenciales porque en los exámenes 'online' hay condicionamientos diferentes», indica. Además, él defiende que, en muchas asignaturas, la nota no solo depende de un examen. Y, en esos casos, del suspenso al aprobado no se pasa solo por tener unas cuantas habilidades copiando.

