Retiran el soporte vital a un bebé de once meses por orden judicial La pequeña sufre varios problemas médicos, entre ellos un raro defecto cardiaco conocido como anomalía de Ebstein, un problema pulmonar crónico, y un fallo cardiaco severo que no puede mejorar con la cirugía

La pequeña Tinslee, de once meses.

elcomercio.es Lunes, 6 de enero 2020

«Tengo el corazón roto porque un juez ha decidido que la vida de Tinslee no merece la pena ser vivida». Con estas palabras, Trinity Lewis recibió la decisión del juzgado de Texas con la orden de desconectar a su hija de ... once meses. Tinslee sufre varios problemas médicos, entre ellos un raro defecto cardiaco conocido como anomalía de Ebstein, un problema pulmonar crónico, y un fallo cardiaco severo que no puede mejorar con la cirugía. La pequeña sufre además episodios que requieren intervenciones agresivas dos o tres veces al día para reanimarla.

Desde que nació de forma prematura ha permanecido en una unidad de cuidados intensivos. Para respirar necesita un respirador artificial y debe permanecer sedada para no sentir dolor. Sus médicos creen que no hay razón para mantenerla con vida artificialmente y habían propuesto su desconexión a la que su madre se negaba. La señora Lewis emprendió una batalla legal en el juzgado para mantener con vida a su hija y ahora un juez de Texas ha fallado a favor del hospital. Su caso recuerda al del niño británico Charlie Gard, un bebé británico al que finalmente desconectaron en 2017 en contra de la decisión de sus padres. Como en el caso de Gard, políticos y activistas se han movilizado en torno a la madre de Tinslee y el debate ético que se ha generado. La Conferencia de obispos de Texas y la coalición de personas con discapacidad del mismo Estado han apoyado a la madre en su decisión.

Temas

Texas

Sociedad