Sanidad continúa debatiendo sobre vetar AstraZeneca a los mayores de 65

Los expertos de Sanidad continúan debatiendo, por tercer día consecutivo, sobre si debe administrarse la vacuna de AstraZeneca en los mayores de 65. Y la decisión quizás no llegue ni siquiera a conocerse este jueves. Los especialistas del departamento que dirige Carolina Darias, en línea ... con los principales países de la Unión Europea, siguieron insistiendo hoy en que no hay datos que avalen su eficacia en este grupo de edad ya que apenas se testó la fórmula en las personas más veteranas. Pero esos mismos expertos avisan que el veto retrasaría aún más una campaña de inmunización en la que, en breve, el siguiente grupo a vacunar será probablemente el de las personas que se encuentren entre 65 ó 70 años y los 80.

Tras 72 horas de discusiones, por el momento, la única decisión es que los mayores de 80 años, que son el siguiente grupo diana fijado por el Ministerio de Sanidad, no van a ser inmunizados con ninguna de las 1.810.575 dosis de AstraZeneca que llegaran entre febrero y marzo a España. Solo recibirán profilaxis de ARN mensajero, o sea las de Pfizer y Moderna. La decisión de no usar viales de AstraZeneca para ninguna persona mayor de 65 años como proponen los expertos supondría relegar durante un tiempo a más de 900.000 jubilados. Y es precisamente esa cuestión la que está retrasando una decisión.

La disyuntiva sin embargo no se está dando en la gran mayoría de los países europeos. Francia, Alemania, Polonia, Austria, Suecia, Italia, Bélgica, Países Bajos han desaconsejado hace días inocular la fórmula desarrollada por AstraZeneca y la Universidad de Oxford al entender que no hay datos suficientes que avalen su eficacia en las personas mayores. A estos países se unieron hoy Noruega y Dinamarca. Suiza, por su parte, el miércoles decidió directamente no autorizar la comercialización de la vacuna en el país helvético para ningún grupo de edad precisamente por la falta de información suficiente sobre los ensayos previos.

Sin pruebas suficientes

El pasado 29 de enero, la Agencia Europea del Medicamente (EMA, por sus siglas en inglés) cuando autorizó la comercialización de la profilaxis no puso ninguna cortapisa para su inoculación en los mayores de 65 años. El único límite que impuso fue por abajo, ya que vetó su administración a menores de los años. Tampoco el Reino Unido, marcando máximos diarios de mortalidad, prohibió su uso en mayores.

Según informaron fuentes del grupo técnico a este periódico, en esencia los reparos al uso de la vacuna de Astrazeneca, que se denomina ChAdOx1 nCoV-19, no vienen de que esta fórmula sea o no tan efectiva como en los adultos más jóvenes (donde su eficacia ronda el 94,5%), sino en que los laboratorios en sus primeros ensayos prácticamente no testaron el compuesto entre los más mayores por la celeridad del proyecto y por el temor a que las reacciones en personas de más edad fueran más adversas o menos controlables.

Solo a partir de otoño –explicaron estas mismas fuentes- AstraZeneca comenzó los test, aunque todavía con una muestra poco representativa, con personas mayores. En esa fase 2 la fórmula fue probada en 560 adultos sanos y los estudios concluyeron que la vacuna ofrece «similares resultados de seguridad e inmunogenicidad en los adultos sanos de más edad que en aquellos de entre 18 y 55 años». Según esa primera prueba clínica, la vacuna británica generaba, tal y como se esperaba, una respuesta de las células T (capaces de encontrar y atacar células infectadas por el virus) a los catorce días de la primera dosis y una respuesta de anticuerpos a los 28 días de la dosis de refuerzo (que atacarían al virus cuando circulase por la sangre o sistema linfático).

Pero al tratarse de conclusiones de la fase 2, ese primer estudio no pudo certificar todavía la eficacia de la vacuna entre los más mayores, ya que la muestra de 560 adultos con buena salud (160 de entre 18 y 55 años; 160 de 56 a 59 años y 240 de más de 70) no era suficientemente amplia de acuerdo con los estándares científicos. Ahora, AstraZeneca, que se encuentra en la fase 3, ha aumentado los miembros del grupo y ha incorporado a personas de edad avanzada con patologías previas.

Si se confirma la efectividad de la profilaxis en este nuevo ensayo –apuntaron desde Sanidad- es «probable» que España y el resto de los países de la UE den luz verde a su administración a los mayores de 65 años. Entre tanto –explicaron desde el departamento que dirige Carolina Darias- la vacunación de la gente de más edad se seguirá haciendo con los preparados de Pfizer y Moderna. En Sanidad descartan que el veto a la vacunación de los más mayores con AstraZeneca pueda provocar una «alteración considerable» del calendario de inmunización.

Los laboratorios británicos se han comprometido a facilitar a la UE 300 millones de dosis, de las que la décima parte irían destinadas a España.