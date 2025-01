Tornillos en lugar de caramelos en la cabalgata de Utrera

Las Cabalgatas de Reyes Magos de los últimos años han extendido la idea de que junto a los tradicionales caramelos, sus majestades acostumbran a lanzar juguetes de mayor o menor tamaño de cartón, plástico o goma espuma. lo que no podían imaginar en Utrera (Sevilla), ... es que este año los magos también habían pasado previamente por una ferretería para hacer acopio de provisiones que lanzar a los más pequeños. Así lo han denunciado varios vecinos en las redes sociales, que dan muestra de los tornillos, tuercas y otras piezas de acero o figuritas de cerámica. La organización del festejo ya ha abierto una investigación interna para esclarecer que pudo ocurrir, al tiempo que lamenta la «irresponsabilidad» de los autores.

Las redes sociales se hicieron rápidamente eco, esa misma tarde del 5 de enero, de los presentes que estaban lanzando desde una de las carrozas, al parecer la que representaba a Papá Noel. Los espectadores no salían de su asombro, y más de uno resultó alcanzado por alguno de los objetos contundentes que volaban por el aire camuflados entre centenares de caramelos, torciendo una noche mágica. No obstante, desde el Ayuntamiento confirman que no se ha formalizado ninguna denuncia por lo sucedido.

Desde la asociación cultural Maestro Milla, organizadora de la Cabalgata desde hace unos cuarenta años, explican que ya han abierto una investigación para esclarecer lo ocurrido e identificar a los posibles autores, ya que podían haber causado daños graves a los espectadores. Según explicó un portavoz de la entidad, Antonio Delgado, todos los años es la propia asociación quien gestiona la entrega de los caramelos, previo pago, a quienes participan en la cabalgata. Y a todos ellos se les explica específicamente cuáles son las características de los objetos que pueden ser lanzados. Así, se prohíbe por ejemplo el lanzamiento de balones o pelotas, y las opciones quedan reducidas a «caramelos, objetos de plástico flexible, tejido o esponja».

Tras el revuelo generado en redes sociales, la entidad ha tenido que lanzar un comunicado para lamentar la «irresponsabilidad» de algunos de los participantes en el cortejo «a la hora de adquirir objetos no adecuados para su lanzamiento». «Objetos peligrosos para ser lanzados que no van en consonancia con el espíritu de la cabalgata ni cumplen con un acuerdo que cada uno de los personajes firma con esta asociación», detalla el comunicado, que pone en valor los 40 años que la asociación lleva «trabajando con mimo y cuidando hasta el último detalle para que la localidad tenga una gran cabalgata». «Seguiremos haciéndolo en años sucesivos y esforzándonos en que no se vuelvan a repetir este tipo de imágenes que manchan el prestigioso nombre de la cabalgata de Reyes Magos», concluyen.