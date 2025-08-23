El Comercio - Últimas noticias y actualidad en Asturias

Urgente La primera etapa de la Vuelta a España, en directo

LaLiga Hypermotion Jornada 2 S23/08 ·

Escudo AD Ceuta FC

AD Ceuta

19:00h.

Sporting

Escudo Real Sporting de Gijón
[ALTERNATIVE TEXT]

ADC

[ALTERNATIVE TEXT]

SPO

Liga Hypermotion

En directo: A. D. Ceuta - Sporting de Gijón

Asier Garitano busca en el Estadio Municipal Alfonso Murube la segunda victoria para confirmar el mejor arranque del Sporting en cinco años

Minuto a minuto

Andrés Maese

Andrés Maese

Gijón

Sábado, 23 de agosto 2025, 16:39

Ver más

Alineación y estadísticas

4-2-3-1

Alineación

Guille Vallejo

portero

Gonzalo Almenara

defensa

Carlos Hernández

defensa

Yago Cantero

defensa

José Matos

defensa

Yann Bodiger

centrocampista

Youness Lachhab

centrocampista

Andy Escudero

centrocampista

Cristian Rodríguez

centrocampista

José Luis Zalazar Martínez

delantero

Manu Vallejo

delantero

4-2-3-1

Alineación

Orlando Rubén Yáñez Alabart

portero

Kevin Vázquez

defensa

Pablo Vázquez

defensa

Lucas Perrin

defensa

Pablo García

defensa

Nacho Martín

centrocampista

Álex Corredera

centrocampista

Jonathan Dubasin

delantero

César Gelabert

centrocampista

Dani Queipo

delantero

Juan Otero

delantero

Estadísticas

%

SPO

ADC

%

SPO

SPO

Goles
Remates a puerta
Remates fuera
Remates al palo
Asistencias
Faltas cometidas

