En directo: A. D. Ceuta - Sporting de Gijón

ADC
SPO
Gijón
Sábado, 23 de agosto 2025, 16:39
4-2-3-1
Guille Vallejo
portero
Gonzalo Almenara
defensa
Carlos Hernández
defensa
Yago Cantero
defensa
José Matos
defensa
Yann Bodiger
centrocampista
Youness Lachhab
centrocampista
Andy Escudero
centrocampista
Cristian Rodríguez
centrocampista
José Luis Zalazar Martínez
delantero
Manu Vallejo
delantero
4-2-3-1
Orlando Rubén Yáñez Alabart
portero
Kevin Vázquez
defensa
Pablo Vázquez
defensa
Lucas Perrin
defensa
Pablo García
defensa
Nacho Martín
centrocampista
Álex Corredera
centrocampista
Jonathan Dubasin
delantero
César Gelabert
centrocampista
Dani Queipo
delantero
Juan Otero
delantero
%
ADC
%
SPO
|Goles
|Remates a puerta
|Remates fuera
|Remates al palo
|Asistencias
|Faltas cometidas
|
