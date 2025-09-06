El Comercio - Últimas noticias y actualidad en Asturias

LaLiga Hypermotion Jornada 4 S06/09 · Árbitro: Carlos Muñiz Muñoz

Escudo Real Club Deportivo de La Coruña

Deportivo

16:15h.

Sporting

Escudo Real Sporting de Gijón
DEP

SPO

Directo: Deportivo La Coruña - Sporting de Gijón

El técnico, todavía sin Cortés y sin el lesionado Loum, busca el primer triunfo del Sporting al Dépor en Segunda en sesenta y cinco años, y la fórmula para frenar a Yeremay

Minuto a minuto

Andrés Maese

Andrés Maese

Gijón

Sábado, 6 de septiembre 2025, 15:30

16:00

Alineación Deportivo

Germán; Ximo Navarro, Loureiro, Barcia, Escudero; Patiño, Villares, Mario Soriano; Luismi Cruz, Mulattieri y Yeremay.

16:00

Alineación Sporting

Yáñez; Kevin Vázquez, Pablo Vázquez, Perrin, Pablo García; Nacho Martín, Corredera; Guille Rosas, Gelabert, Dubasin y Otero.

15:59

Tenemos alineaciones confirmadas.

15:56

Partido importante el que tiene el Sporting por delante ante el Deportivo de La Coruña. Una buena piedra de toque para los rojiblancos.

15:55

¡Buenas tardes y bienvenidos a Riazor!

Alineación y estadísticas

Antonio Hidalgo

5-3-2

Alineación

Germán Parreño

portero

Luismi Cruz

defensa

Joaquín Navarro Jiménez

defensa

Miguel Loureiro

defensa

Dani Barcia

defensa

Sergio Escudero

defensa

Diego Villares

centrocampista

Charlie Patino

centrocampista

Mario Soriano

centrocampista

Yeremay Hernández

Delantero

Samuele Mulattieri

Delantero

Asier Garitano

4-2-3-1

Alineación

Orlando Rubén Yáñez Alabart

portero

Kevin Vázquez

defensa

Pablo Vázquez

defensa

Lucas Perrin

defensa

Pablo García

defensa

Álex Corredera

centrocampista

Nacho Martín

centrocampista

Guille Rosas

centrocampista

César Gelabert

centrocampista

Jonathan Dubasin

centrocampista

Juan Otero

Delantero

Estadísticas

0%

SPO

DEP

0%

SPO

SPO

0 Goles 0
0 Remates a puerta 0
0 Remates fuera 0
0 Remates al palo 0
0 Asistencias 0
0 Faltas cometidas 0

