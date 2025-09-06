Directo: Deportivo La Coruña - Sporting de Gijón

Secciones
Sábado, 6 de septiembre 2025, 15:30
16:00
Germán; Ximo Navarro, Loureiro, Barcia, Escudero; Patiño, Villares, Mario Soriano; Luismi Cruz, Mulattieri y Yeremay.
16:00
Yáñez; Kevin Vázquez, Pablo Vázquez, Perrin, Pablo García; Nacho Martín, Corredera; Guille Rosas, Gelabert, Dubasin y Otero.
15:59
Tenemos alineaciones confirmadas.
15:56
Partido importante el que tiene el Sporting por delante ante el Deportivo de La Coruña. Una buena piedra de toque para los rojiblancos.
15:55
¡Buenas tardes y bienvenidos a Riazor!
Antonio Hidalgo
5-3-2
Germán Parreño
portero
Luismi Cruz
defensa
Joaquín Navarro Jiménez
defensa
Miguel Loureiro
defensa
Dani Barcia
defensa
Sergio Escudero
defensa
Diego Villares
centrocampista
Charlie Patino
centrocampista
Mario Soriano
centrocampista
Yeremay Hernández
Delantero
Samuele Mulattieri
Delantero
Asier Garitano
4-2-3-1
Orlando Rubén Yáñez Alabart
portero
Kevin Vázquez
defensa
Pablo Vázquez
defensa
Lucas Perrin
defensa
Pablo García
defensa
Álex Corredera
centrocampista
Nacho Martín
centrocampista
Guille Rosas
centrocampista
César Gelabert
centrocampista
Jonathan Dubasin
centrocampista
Juan Otero
Delantero
0%
DEP
0%
SPO
|0
|Goles
|0
|0
|Remates a puerta
|0
|0
|Remates fuera
|0
|0
|Remates al palo
|0
|0
|Asistencias
|0
|0
|Faltas cometidas
|0
