En directo: Sporting de Gijón - Burgos

Secciones
Servicios
Destacamos
LaLiga Hypermotion Jornada 5 D14/09 · Árbitro: Salvador Lax Franco
Sporting
18:30h.
0
-
0
Burgos
Min. 15
SPO
BUR
Gijón
Domingo, 14 de septiembre 2025, 18:12
18:46
Saque de esquina ahora para el Burgos.
18:45
Disparo muy desviado de Dubasin. Se equivocó el Burgos saliendo con el balón y el rojiblanco no supo aprovecharlo.
18:43
Remate de Otero de media vuelta. Flojo. Detiene Cantero sin problemas.
18:42
El Sporting está dominando, no le dura el balón al Burgos.
18:41
¡La que ha tenido Otero! Remate de Otero que toca en un rival. Es saque de esquina.
18:40
Falta peligrosa a favor del Sporting.
18:39
Quiere el Sporting elaborar desde atrás, está moviendo el balón de derecha a izquierda.
18:38
¡Disparo de Guille Rosas con la zurda, detiene Cantero!
18:36
Lo intenta el Sporting, se acerca al área del Burgos, no encuentra hueco para los disparos Dubasin.
18:34
Disparo lejano del Burgos directamente fuera.
18:33
Cabezazo de Dubasin tras un centro de Gaspar Campos.
18:32
Primer acercamiento del Burgos, sin problemas para Yáñez.
18:30
El balón es para el Sporting.
Enlace copiado
18:27
Los dos equipos ya están sobre el terreno de juego.
18:24
Todo listo en El Molinón con un ambiente espectacular en el estadio gijonés.
18:20
Esta es la alineación que presenta el Burgos para intentar puntuar en El Molinón:
Cantero, Lizancos, Atienza, Grego, Fer Niño, Appin, Miguel, David, Curro, Córdoba y Morante.
Enlace copiado
18:16
En los instantes previos al encuentro se distinguirá a José Manuel Díaz Novoa. El legendario exjugador y exentrenador del Sporting dirigió a ambos conjuntos. Así veía este encuentro en su previa:
Enlace copiado
18:14
Sin novedades en el once de Asier Garitano, que recupera a Guille para el lateral, apuesta por Diego en el izquierdo, mantiene a Nacho en el doble pivote y devuelve la titularidad a Gaspar Campos:
Enlace copiado
18:12
La sorprendente derrota del Racing de Santander en casa ante la Cultural Leonesa permite a los rojiblancos saber que se colocarán, al menos, colíderes de vencer esta tarde. Para ponerse en primera posición, eso sí, deberían ganar y golear a un rival que no acostumbra a conceder demasiadas ocasiones
18:11
El Sporting regresa a su feudo, en el que desde la llegada del vasco no conoce otro resultado que no sea la victoria. Garitano suma cinco de cinco de local con el Sporting y hoy buscará extender su racha.
Enlace copiado
18:09
¡Buenas tardes!
Bienvenidos a un nuevo directo en EL COMERCIO con motivo del Sporting de Gijón - Burgos que arrancará en menos de media hora en el estadio El Molinón. Los de Garitano buscan recuperarse tras la derrota en Riazor y mantener su pleno de victorias.
¡Aquí te lo contaremos!
Asier Garitano
4-2-3-1
Orlando Rubén Yáñez Alabart
portero
Guille Rosas
defensa
Pablo Vázquez
defensa
Lucas Perrin
defensa
Diego Sánchez
defensa
Nacho Martín
centrocampista
Álex Corredera
centrocampista
Jonathan Dubasin
centrocampista
César Gelabert
centrocampista
Gaspar Campos
centrocampista
Juan Otero
Delantero
Luis Miguel Ramis
4-2-3-1
Ander Cantero
portero
Álex Lizancos
defensa
Aitor Córdoba
defensa
Grego Sierra
defensa
Florian Miguel
defensa
Iván Morante
centrocampista
Miguel Atienza
centrocampista
David González
centrocampista
Curro Sánchez
centrocampista
Kévin Appin
centrocampista
Fer Niño
Delantero
63,8%
SPO
36,2%
BUR
|0
|Goles
|0
|3
|Remates a puerta
|0
|1
|Remates fuera
|0
|0
|Remates al palo
|0
|3
|Asistencias
|0
|0
|Faltas cometidas
|3
|
Publicidad
Publicidad
Reporta un error en esta noticia
Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores
¿Ya eres suscriptor?Inicia sesión
Necesitas ser suscriptor para poder votar.