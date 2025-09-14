El Comercio - Últimas noticias y actualidad en Asturias

LaLiga Hypermotion Jornada 5 D14/09 · Árbitro: Salvador Lax Franco

Escudo Real Sporting de Gijón

Sporting

18:30h.

0

-

0

Burgos

Escudo Burgos Club de Fútbol

Min. 15

SPO

BUR

Damián Arienza
Liga Hypermotion

En directo: Sporting de Gijón - Burgos

Los de Garitano buscan regresar a la senda del triunfo en El Molinón, donde solo conocen la victoria esta temporada

Minuto a minuto

Andrés Maese

Andrés Maese

Gijón

Domingo, 14 de septiembre 2025, 18:12

18:46

Saque de esquina ahora para el Burgos.

18:45

Disparo muy desviado de Dubasin. Se equivocó el Burgos saliendo con el balón y el rojiblanco no supo aprovecharlo.

18:43

Remate de Otero de media vuelta. Flojo. Detiene Cantero sin problemas.

18:42

El Sporting está dominando, no le dura el balón al Burgos.

18:41

¡La que ha tenido Otero! Remate de Otero que toca en un rival. Es saque de esquina.

18:40

Falta peligrosa a favor del Sporting.

18:39

Quiere el Sporting elaborar desde atrás, está moviendo el balón de derecha a izquierda.

18:38

¡Disparo de Guille Rosas con la zurda, detiene Cantero!

18:36

Lo intenta el Sporting, se acerca al área del Burgos, no encuentra hueco para los disparos Dubasin.

18:34

Disparo lejano del Burgos directamente fuera.

18:33

Cabezazo de Dubasin tras un centro de Gaspar Campos.

18:32

Primer acercamiento del Burgos, sin problemas para Yáñez.

18:30

Comienza el partido

El balón es para el Sporting.

18:27

Los dos equipos ya están sobre el terreno de juego.

18:24

Todo listo en El Molinón con un ambiente espectacular en el estadio gijonés.

18:20

Alineación del Burgos

Esta es la alineación que presenta el Burgos para intentar puntuar en El Molinón:

Cantero, Lizancos, Atienza, Grego, Fer Niño, Appin, Miguel, David, Curro, Córdoba y Morante.

18:16

En los instantes previos al encuentro se distinguirá a José Manuel Díaz Novoa. El legendario exjugador y exentrenador del Sporting dirigió a ambos conjuntos. Así veía este encuentro en su previa:

Díaz Novoa, entrenador: "El Sporting de Gijón es de los equipos mejor diseñados para ascender"

En directo: Sporting de Gijón - Burgos

18:14

XI del Sporting

Sin novedades en el once de Asier Garitano, que recupera a Guille para el lateral, apuesta por Diego en el izquierdo, mantiene a Nacho en el doble pivote y devuelve la titularidad a Gaspar Campos:

En directo: Sporting de Gijón - Burgos

18:12

La sorprendente derrota del Racing de Santander en casa ante la Cultural Leonesa permite a los rojiblancos saber que se colocarán, al menos, colíderes de vencer esta tarde. Para ponerse en primera posición, eso sí, deberían ganar y golear a un rival que no acostumbra a conceder demasiadas ocasiones

18:11

El Sporting regresa a su feudo, en el que desde la llegada del vasco no conoce otro resultado que no sea la victoria. Garitano suma cinco de cinco de local con el Sporting y hoy buscará extender su racha.

El Sporting busca la reválida en El Molinón

18:09

¡Buenas tardes!

Bienvenidos a un nuevo directo en EL COMERCIO con motivo del Sporting de Gijón - Burgos que arrancará en menos de media hora en el estadio El Molinón. Los de Garitano buscan recuperarse tras la derrota en Riazor y mantener su pleno de victorias.

Alineación y estadísticas

Asier Garitano

4-2-3-1

Alineación

Orlando Rubén Yáñez Alabart

portero

Guille Rosas

defensa

Pablo Vázquez

defensa

Lucas Perrin

defensa

Diego Sánchez

defensa

Nacho Martín

centrocampista

Álex Corredera

centrocampista

Jonathan Dubasin

centrocampista

César Gelabert

centrocampista

Gaspar Campos

centrocampista

Juan Otero

Delantero

Luis Miguel Ramis

4-2-3-1

Alineación

Ander Cantero

portero

Álex Lizancos

defensa

Aitor Córdoba

defensa

Grego Sierra

defensa

Florian Miguel

defensa

Iván Morante

centrocampista

Miguel Atienza

centrocampista

David González

centrocampista

Curro Sánchez

centrocampista

Kévin Appin

centrocampista

Fer Niño

Delantero

Estadísticas

63,8%

BUR

SPO

36,2%

BUR

BUR

0 Goles 0
3 Remates a puerta 0
1 Remates fuera 0
0 Remates al palo 0
3 Asistencias 0
0 Faltas cometidas 3

Espacios grises

En directo: Sporting de Gijón - Burgos

En directo: Sporting de Gijón - Burgos