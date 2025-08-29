El Comercio - Últimas noticias y actualidad en Asturias

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar

LaLiga Hypermotion Jornada 3 V29/08 · Árbitro: Daniel Palencia Caballero

Escudo Real Sporting de Gijón

Sporting

21:30h.

0

-

0

Cultural

Escudo Cultural y Deportiva Leonesa

Min. 47

[ALTERNATIVE TEXT]

SPO

[ALTERNATIVE TEXT]

CUL

Tarjeta amarilla Min 45'

César Gelabert ha sido amonestado con tarjeta amarilla .

En directo: Sporting de Gijón - Cultural Leonesa

Los rojiblancos se enfrentan a su segundo partido en El Molinón con el objetivo de lograr su tercera victoria consecutiva de la temporada

Minuto a minuto

Andrés Maese

Andrés Maese

Gijón

Viernes, 29 de agosto 2025, 21:17

22:16

Tarjeta amarilla

Para Gelabert.

Enlace copiado

22:15

No hay nada. El colegiado dice que saque Yáñez.

22:14

Piden mano de Corredera en el área del Sporting.

22:12

Centro muy pasado de Dubasin desde la izquierda. Quedan cinco minutos para el descanso.

22:10

Disparo de la Cultural desde la frontal... comienza a crecer el rival en El Molinón.

22:08

Lo buscan los rojiblancos de todas las maneras posibles.

22:08

¡Ahora el saque de esquina es para el Sporting!

22:06

Saque de esquina para la Cultural.

22:04

¡Disparo desviado de Otero! Una más para el Sporting.

22:03

Cabezazo de Gelabert que desvía a saque de esquina Edgar.

22:01

Largo el centro de Diego Sánchez... se escapa la oportunidad del Sporting.

21:58

¡Otra para de Edgar! Disparo de Dubasin, despeja el peligro la Cultural.

21:57

¡Saque de esquina para el Sporting! Buen balón había puesto Corredera...

21:56

Falta a favor del Sporting. Es peligrosa para buscar un rematador en el área.

21:52

Tremendo el pase de Dubasin, no remata bien el delantero.

21:51

¡La que ha fallado Amadou!

21:50

Lo intentaba la Cultural... pero no llega con claridad.

21:49

¡Ocasión para el Sporting! Disparo de Otero directamente fuera...

21:47

¡Saque de esquina para el Sporting!

21:45

Cumplimos el primer cuarto de hora, sin goles en El Molinón.

21:43

Saque de portería para la Cultural, acción ahora desde la derecha de Otero.

21:41

Lo intentaba Amadou, pero el balón se lo limpian bien.

21:40

Gustan y mucho los primeros minutos del partido en El Molinón.

21:38

¡Saque de esquina para el Sporitng!

21:37

Disparo alto de Diego Collado, buscaba la contra la Cultural.

21:36

Saque de esquina para el Sporting, aprietan los rojiblancos.

21:35

¡Lo intentó Gelabert!

21:35

¡Otra parada de Edgar!

21:35

Empieza bien el Sporitng, que quiere encontrar pronto el gol.

21:33

Salva el primero la Cultural a un disparo de Vázquez.

21:33

¡Parada de Edgar Badía!

21:32

Juega Otero en la derecha y Amadou como referencia ofensiva.

21:30

Comienza el partido

El balón es para la Cultural.

Enlace copiado

21:27

Suena el himno del Sporting, bufandas al cielo...

21:24

Todo listo en El Molinón. A punto de salir al terreno de juego los dos equipos.

21:14

Alineación Cultural Leonesa

Edgar Badia, Rodri Suárez, Fornos, Collado, Luis Chacón, Bicho, Paraschiv, García, Thiago Ojeda, Larios y Barzic.

Enlace copiado

21:14

Alineación Sporting

Yáñez; Rosas, Pablo Vázquez, Perrin, Diego Sánchez; Nacho Martín, Corredera; Dubasin, Gelabert, Otero y Amadou.

Enlace copiado

21:13

Tenemos alineaciones. Hay sorpresa.

21:13

Se espera un gran ambiente en el estadio, que poco a poco se tiñe de rojiblanco con las camisetas de los aficionados.

21:13

¡Entradas agotadas para el Sporting - Cultural Leonesa!

21:13

¡Buenas noches y bienvenidos a El Molinón!

Ver más

Alineación y estadísticas

Asier Garitano

4-2-3-1

Alineación

Orlando Rubén Yáñez Alabart

portero

Guille Rosas

defensa

Pablo Vázquez

defensa

Lucas Perrin

defensa

Diego Sánchez

defensa

Álex Corredera

centrocampista

Nacho Martín

centrocampista

Juan Otero

centrocampista

César Gelabert

centrocampista

Jonathan Dubasin

centrocampista

Amadou Coundoul

Delantero

3-4-2-1

Alineación

Edgar Badia

portero

Enrique Fornos Domínguez

defensa

Matia Barzic

defensa

Roger Hinojo

defensa

Víctor García

centrocampista

Thiago Ojeda

centrocampista

Javier Fernández Abruñedo

centrocampista

Juan Larios

centrocampista

Luis Rodríguez Chacón

Delantero

Diego Collado

Delantero

Daniel Paraschiv

Delantero

Estadísticas

57,6%

CUL

SPO

42,4%

CUL

CUL

0 Goles 0
4 Remates a puerta 1
3 Remates fuera 3
0 Remates al palo 0
10 Asistencias 5
5 Faltas cometidas 3

Publicidad

Publicidad

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

elcomercio En directo: Sporting de Gijón - Cultural Leonesa

En directo: Sporting de Gijón - Cultural Leonesa