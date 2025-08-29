En directo: Sporting de Gijón - Cultural Leonesa

Secciones
LaLiga Hypermotion Jornada 3 V29/08 · Árbitro: Daniel Palencia Caballero
Sporting
21:30h.
0
-
0
Cultural
Min. 47
SPO
CUL
Tarjeta amarilla Min 45'
César Gelabert ha sido amonestado con tarjeta amarilla .
Gijón
Viernes, 29 de agosto 2025, 21:17
22:16
Para Gelabert.
22:15
No hay nada. El colegiado dice que saque Yáñez.
22:14
Piden mano de Corredera en el área del Sporting.
22:12
Centro muy pasado de Dubasin desde la izquierda. Quedan cinco minutos para el descanso.
22:10
Disparo de la Cultural desde la frontal... comienza a crecer el rival en El Molinón.
22:08
Lo buscan los rojiblancos de todas las maneras posibles.
22:08
¡Ahora el saque de esquina es para el Sporting!
22:06
Saque de esquina para la Cultural.
22:04
¡Disparo desviado de Otero! Una más para el Sporting.
22:03
Cabezazo de Gelabert que desvía a saque de esquina Edgar.
22:01
Largo el centro de Diego Sánchez... se escapa la oportunidad del Sporting.
21:58
¡Otra para de Edgar! Disparo de Dubasin, despeja el peligro la Cultural.
21:57
¡Saque de esquina para el Sporting! Buen balón había puesto Corredera...
21:56
Falta a favor del Sporting. Es peligrosa para buscar un rematador en el área.
21:52
Tremendo el pase de Dubasin, no remata bien el delantero.
21:51
¡La que ha fallado Amadou!
21:50
Lo intentaba la Cultural... pero no llega con claridad.
21:49
¡Ocasión para el Sporting! Disparo de Otero directamente fuera...
21:47
¡Saque de esquina para el Sporting!
21:45
Cumplimos el primer cuarto de hora, sin goles en El Molinón.
21:43
Saque de portería para la Cultural, acción ahora desde la derecha de Otero.
21:41
Lo intentaba Amadou, pero el balón se lo limpian bien.
21:40
Gustan y mucho los primeros minutos del partido en El Molinón.
21:38
¡Saque de esquina para el Sporitng!
21:37
Disparo alto de Diego Collado, buscaba la contra la Cultural.
21:36
Saque de esquina para el Sporting, aprietan los rojiblancos.
21:35
¡Lo intentó Gelabert!
21:35
¡Otra parada de Edgar!
21:35
Empieza bien el Sporitng, que quiere encontrar pronto el gol.
21:33
Salva el primero la Cultural a un disparo de Vázquez.
21:33
¡Parada de Edgar Badía!
21:32
Juega Otero en la derecha y Amadou como referencia ofensiva.
21:30
El balón es para la Cultural.
21:27
Suena el himno del Sporting, bufandas al cielo...
21:24
Todo listo en El Molinón. A punto de salir al terreno de juego los dos equipos.
21:14
Edgar Badia, Rodri Suárez, Fornos, Collado, Luis Chacón, Bicho, Paraschiv, García, Thiago Ojeda, Larios y Barzic.
21:14
Yáñez; Rosas, Pablo Vázquez, Perrin, Diego Sánchez; Nacho Martín, Corredera; Dubasin, Gelabert, Otero y Amadou.
21:13
Tenemos alineaciones. Hay sorpresa.
21:13
Se espera un gran ambiente en el estadio, que poco a poco se tiñe de rojiblanco con las camisetas de los aficionados.
21:13
¡Entradas agotadas para el Sporting - Cultural Leonesa!
21:13
¡Buenas noches y bienvenidos a El Molinón!
Asier Garitano
4-2-3-1
Orlando Rubén Yáñez Alabart
portero
Guille Rosas
defensa
Pablo Vázquez
defensa
Lucas Perrin
defensa
Diego Sánchez
defensa
Álex Corredera
centrocampista
Nacho Martín
centrocampista
Juan Otero
centrocampista
César Gelabert
centrocampista
Jonathan Dubasin
centrocampista
Amadou Coundoul
Delantero
3-4-2-1
Edgar Badia
portero
Enrique Fornos Domínguez
defensa
Matia Barzic
defensa
Roger Hinojo
defensa
Víctor García
centrocampista
Thiago Ojeda
centrocampista
Javier Fernández Abruñedo
centrocampista
Juan Larios
centrocampista
Luis Rodríguez Chacón
Delantero
Diego Collado
Delantero
Daniel Paraschiv
Delantero
57,6%
SPO
42,4%
CUL
|0
|Goles
|0
|4
|Remates a puerta
|1
|3
|Remates fuera
|3
|0
|Remates al palo
|0
|10
|Asistencias
|5
|5
|Faltas cometidas
|3
