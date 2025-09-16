Candás recuerda casi un siglo de historia marinera

Dos de las lonas expuestas en el muelle de Candás, con fotos de la Asociación Cultural Candás Marinero.

Pilar Gutiérrez Candás Martes, 16 de septiembre 2025, 20:07 Comenta Compartir

No olvidar los orígenes y tener presente «la historia ligada a una villa marinera». Ese es el objetivo que persigue la Asociación Cultural Candás Marinero y que ha hecho realidad a través de una exposición fotográfica de grandes dimensiones que ha lucido durante todo este verano en el muelle de Candás.

La entidad, que empezó a operar hace doce años, quería hacer algo especial, novedoso, distinto a lo hecho hasta ahora. Por ese motivo, «se propuso volver a instalar esta exposición fotográfica que ya estuvo en 2015 en el mismo sitio, y captó el interés de mucha gente», explica el actual presidente, Tito Aramendi. Una llamada y una reunión municipal después lo arreglaron todo y, gracias a «la colaboración del Ayuntamiento», se pudo disponer del espacio en poco tiempo.

De hecho, tras el éxito cosechado este verano, permanecerá en la misma ubicación «buena parte del otoño; están preparadas para aguantar el tiempo de Asturias y estar tan cerca de la mar». Se espera «retirarlas entre octubre y noviembre», hasta que los temporales de invierno impidan que se mantengan en el muelle.

Su instalación, apunta Aramendi, no habría sido posible «sin la ayuda municipal, que siempre nos ha apoyado desde que comenzamos nuestra andadura como asociación».

Marineros preparándose para la pesca, 1930 /Trabajadoras de la fábrica de conservas de Albo, 1961 / Vapor de pesca portando el Cristo de Candás, 1938. E. C.

Cuarenta lonas –con una o varias fotos en cada una– están colgadas en línea y representan «casi un siglo de historia marinera». Son escenas rescatadas el archivo de la asociación, que acumula un total de 40.000 fotos, todas donadas de cerca de 200 familias del concejo y que muestran momentos vividos tanto en la villa como en las parroquias de Carreño. «Lo que se ve ahora en el muelle es la transformación que se ha vivido en más de noventa años, entre 1875 y 1975. Es una selección de lo que vimos más emblemático, porque hay mucho donde escoger», añade el presidente.

Se pueden observar el muelle, los barcos, los trabajadores y, sobre todo, a las mujeres, «las que estaban en las fábricas de conservas, que en Candás llegamos a tener varias». Incluso, como guiño a las fechas, están también expuestas fotografías de la Semana Santa y el canto de la Salve Marinera en las calles, de los años 1947 y 1966. Asimismo, indica Aramendi, la exposición es la conmemoración final que se hace a años de «preservar y conservar la memoria histórica del concejo de Carreño», para que las vidas de las personas del concejo «tuvieran un papel preponderante en nuestra autonomía».

Temas

Carreño

Comenta Reporta un error