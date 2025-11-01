Pozu Santa Bárbara: Tecnología para cambiar los puntos de vista y entender mejor al planeta Los creadores de la instalación inmersiva 'Pulse of the Earth' desvelan las claves de un trabajo que se puede visitar en el Pozu Santa Bárbara

Detenerse en el tiempo, ampliar la percepción y abrirse a nuevas formas de observar el presente y el porvenir del planeta. Esta es la propuesta de la instalación inmersiva 'Framerate: Pulse of the Eart' (Pulso de la Tierra), que ya se puede visitar en el Pozu Santa Bárbara de Mieres, hasta el 7 de enero.

Se trata de una interesante inciativa de la mano de San LAB Proyects, un estudio dirigido por artistas y fundado por Matt Sahw y William Trossel, que explora el mundo a través de tecnologías de visión artificial. La obra que presentan en Mieres se basa en el escaneo de paisajes británicos. Matt Sahw y William Trossel desgranan para EL COMERCIO las líneas que definen su trabajo y cómo fue el proceso para dar forma a una instalación que ha estado en galerías y festivales en Londres, Venecia, Luxemburgo, Montreal, Nueva York y Taipei. Está organizada por el Ayuntamiento de Mieres con el comisariado de LEV, Laboratorio de Electrónica Visual.

El mensaje: presión sobre los paisajes británicos

'Pulse of the Earth', explican Matt Sahw y William Trossel, «es tanto una celebración como una advertencia sobre los paisajes británicos. Invitamos al público a presenciar los extraordinarios ritmos ocultos en el campo: la forma en que las mareas esculpen las costas, cómo las estaciones transforman los bosques, los ciclos incansables de la agricultura y la industria». Pero, añaden, también «damos testimonio de paisajes bajo presión constante por la expansión humana y el cambio climático. Nuestro mensaje, inciden, trata sobre el tiempo: pedimos a las personas que consideren las escalas temporales más largas en las que opera nuestro entorno, revelando cómo nuestras elecciones diarias reverberan a través de ciclos ancestrales de crecimiento, extracción y erosión que ocurren justo fuera de nuestras puertas».

El trabajo: selecionar historias atractivas para 365 días de escaneo

El mayor desafío, cuentan Sahw y Trossel, fue seleccionar sitios que ofrecieran historias atractivas a lo largo de 365 días de escaneo: «Es una combinación de investigación, intuición y riesgo. Cada ubicación se eligió mediante una cuidadosa colaboración con expertos locales y una investigación exhaustiva, pero el éxito nunca está garantizado». «Una pared, detallan. podría construirse justo frente a tu escáner, un deslizamiento de tierra podría destruir tu posición de escaneo, o las flores en las que contabas simplemente podrían no florecer ese año».

Acción humana: alteración de los paisajes

Los escaneos, explican, revelan esta relación «desarrollándose simultáneamente en múltiples escalas temporales». «Vemos lo inmediato: equipos de construcción excavando laderas, canteras expandiéndose». Y también «capturamos las consecuencias más lentas y a menudo no intencionadas: la deriva litoral elimina sedimentos de las playas porque las protecciones costeras en otros lugares han interrumpido el flujo natural de material que normalmente repondría lo perdido, relatan los creadores de esta instalación inmersiva».

Estos efectos en cascada, añladen, muestran cómo las intervenciones humanas en un lugar «reverberan a través de sistemas enteros durante meses y años». «Un muro marítimo construido para proteger un tramo de costa priva a otro de la arena y los guijarros que necesita para sobrevivir. La extracción industrial, recordaron, altera los niveles freáticos que afectan los patrones de vegetación a kilómetros de distancia».

La experiencia: imágenes hipnóticas en múltiples pantallas que cambian las perspectivas

El equipo creador de Framerate relata que los visitantes se encuentran con imágenes hipnóticas que los rodean en múltiples pantallas, con un audio que se desplaza por el espacio mientras las estaciones se transforman ante sus ojos. Así, «la primavera estalla, el sol del verano brilla a través de hojas que se tornan ámbar y caen momentos después». Y citan varios ejemplos: en un pintoresco jardín inglés, una calabaza crece mientras, simultáneamente, mil toneladas de acero son aplastadas cerca. La arena fluye y refluye mientras los acantilados retroceden. Está diseñado como un entorno inmersivo «donde observas cambios en escalas imposibles de ver con cámaras tradicionales: tiempo geológico, tiempo estacional, tiempo de mareas». Es un espacio, concluyen Matt Sahw y William Trossel, donde la perspectiva sobre los familiares paisajes británicos podría cambiar radicalmente.

El proceso creativo: de la intuición a la magia de la postoproducción

Explican que comenzó con la intuición de que un escaneo diario podría revelar ritmos extraordinarios ocultos en paisajes que «creíamos conocer por completo». De hecho, reconocen que pasaron meses identificando ubicaciones en toda Gran Bretaña, imaginando qué podría desvelar un año de observación diaria.

«La verdadera magia, en cualquier caso, ocurre en la posproducción, eligiendo qué sitio destacar, cómo comprimir un año en tomas y secuencias, y la música y el tono que lo acompañan». Ahora, esa magia se puede visitar en el Pozu Santa Bárbara.

