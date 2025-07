Arranca un Boombastic imparable

Pablo A. Marín Estrada Gijón Viernes, 18 de julio 2025, 00:05 Comenta Compartir

Con muchísimas ganas de entrar aguardaban los primeros asistentes del Boombastic a que se abrieran los accesos al recinto de Llanera, un momento que sufría cierto retraso sobre el horario previsto y que aumentaba las ansias de los más madrugadores. Un grito coral de alegría celebró el anuncio de que ya llegaba ese instante y pese a la espera, los jóvenes siguieron ordenadamente las instrucciones de los responsables de seguridad para evitar carreras o aglomeraciones una vez traspasados los puntos de control. Entre estos adelantados, Maite Concha, Jasmine Menéndez y Mijail Komanescu, de Cangas de Onís, chocaban sus palmas con los cántabros David Muriedas, Jasmine Jiménez y Alejandra Viñas: «Somos amigos desde hace un rato. Nos conocimos en la cola», afirmaban y había algo más que compartían: «Venimos a ver a Bad Gyal», proclamaban a coro. «Es la Reina de España», apostillaban los de Cantabria.

Más serenos y no menos bien avenidos, desde la vecina Posada, Sergio Martínez, Adela Mieres, Sheila González, Laura Rodríguez, Patricia Ramos y Sergio Bustelo, se confesaban habituales del festival: «No faltamos ningún año. Nos encanta el ambiente para todas las edades, la música, seguimos la fiesta hasta el final», aseguraban, ya camino de la zona de escenarios.

Allí, frente al primero de ellos, el Arnette, Ámbar Smith, Alba Carazo, Lucía López, Valentín Suárez y unas amigas esperaban la salida de Naiara Moore y al enterarse de que la langreana se trasladaba al escenario 3, corrían hacia él, sin más explicaciones que «es que Naiara nos cae guay y una amiga nuestra está en su cuerpo de baile. No queremos perdérnosla».

A escasos metros, frente al escenario 2, se iba congregando poco a poco el público recién llegado. Sentadas en el suelo, bromeando entre ellas, Irene Álvarez, Bruno Márquez y Carmen Lorenzo, de Oviedo, se confesaban fans, como no podía ser menos, de Bad Gyal y de Diegote, que saludaba en esos momentos al público: «Nunca había estado en Asturias pero me gusta el cachopo». Su trío de seguidores, interrumpía la conversación no sin antes hacer constar su queja a Renfe por la supresión de los trenes de refuerzo, habituales en otras ediciones anteriores: «Los autobuses lanzadera son bastante caros y en un público mayoritariamente joven, no es algo que todos se pueden permitir», expresaban.

Sobre las tablas el rapero mallorquín abría las actuaciones de una larga tarde-noche con Lit Killah, Marlon, la Gyal, Trueno y el resto del cartel. La fiesta de Boombastic arrancaba y quienes ya habían entrado al recinto se dispersaban en grupos por los diferentes espacios del festival, de la zona de foodtrucks a la de barras de bar o a los distintos puestos de marcas para adquirir algún detalle de sus promociones. A media tarde, todo el perímetro de la Morgal, distaba aún bastante de la afluencia masiva que registraría a medida que discurrían las horas y que tendría su punto álgido durante la actuación de los cabezas de cartel. El ambiente, eso sí, iba paso entre paso cobrando la identidad propia y singular de este festival al que todavía le queda mucho por vivir en las jornadas de hoy y de este sábado con nombres como Estopa, Lucho Rk, Lia Kali, Steve Aoki, el asturiano Enol o Nicky Jam. Las puertas a la fiesta están abiertas para todo el que quiera disfrutarlo.

