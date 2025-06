25 años salvando vidas

Miriam Suárez Gijón Domingo, 1 de junio 2025, 17:24 Comenta Compartir

La primera guardia que Marta Martínez del Valle hizo en el Servicio de Asistencia Médica Urgente del Principado (SAMU) «fue catastrófica». Ese día tuvo que afrontar cinco fallecimientos y «nos pasó de todo». Aun así, su vocación se mantuvo indeleble y esta médica de Familia ya acumula 23 años de experiencia en la unidad que atiende las emergencias sanitarias en Asturias. «Si viviera mil veces, mil veces que me dedicaría a esto. Intervenimos en situaciones graves y en medios hostiles, pero es un trabajo muy guapo», asevera.

La doctora Martínez del Valle lleva en el SAMU casi tantos años como los que tiene el propio servicio, que este mes de junio celebrará su 25º aniversario. «Aquí hay profesionales buenísimos y muy implicados», destaca de una plantilla que ahora integran 216 personas, todas ellas especializadas en el manejo de las urgencias extrahospitalarias. Ya sea a pie de calle o desde el Centro Coordinador de Urgencias –«no se ve, pero hacen una labor importantísima para que al paciente le lleguen los recursos adecuados a tiempo»–, son como ángeles de la guarda en los momentos más difíciles.

«No es sólo sacar adelante a una persona, sino que hacemos todo lo posible para que puedan recuperar su calidad de vida», incide esta ovetense de 62 años, actual responsable del Centro Coordinador del SAMU y «defensora acérrima» del servicio sanitario al que ha dedicado

más de un tercio de su vida. Una actividad profesional que «te pone los pies en la tierra y que te hace ver la fragilidad de la vida». Marta tiene grabado en la memoria un día de Reyes, en el que «llegamos a una vivienda de Oviedo por un aviso de infarto. El paciente, bastante joven, murió. Y allí estaban sus hijos, con los regalos...Qué tristeza». También se acuerda, y mucho, de «cuando me tocó asistir a un amigo que finalmente falleció. Fue muy duro», cuenta con emoción en la garganta. esta veterana del SAMU.

351.702 emergencias el pasado año

Pero, según se apura a señalar Marta Martínez, «no sólo hay sombras» en este trabajo que convive tan de cerca con las desgracias: «También tiene muchas luces y nos aporta momentos muy gratificantes». Por ejemplo, cada vez que salvan una vida, y son muchas. «En una ocasión, tuve que atender en Lugo de Llanera a una embarazada que presentaba una hemorragia grave por desprendimiento de placenta. Conseguimos salvar a la madre y a la niña supuso. Fue un chute de alegría, muy emocionante», recuerda.

A lo largo de 2024, el Centro Coordinador, con base en La Morgal, gestionó 351.702 incidentes. Lo que supuso una media de 29.308 urgencias mensuales; 963 al día; y la activación de las UVIs móviles del SAMU en 12.000 ocasiones. Entre las últimas emergencias atendidas, se encuentra el accidente ocurrido esta semana en una nave ganadera de Coaña. Marta estaba de servicio. También Rosario Martín –ella prefiere que la llamen Rosa–, que combina las salidas en UVI móvil con jornadas de trabajo en el Centro Coordinador. Esta enfermera de 38 años, nacida en Madrid, es una de las incorporaciones más recientes del SAMU.

Su marido es de Oviedo y en 2022 decidieron trasladarse a Asturias. Se inscribió en la bolsa específica del SAMU, la llamaron y «aquí sigo, muy contenta». Según Rosa Martín, «siempre me ha gustado mucha la emergencia y me he ido formando para ello. Manejamos situaciones de crisis, de vida o muerte, por tanto, tenemos que actuar de forma muy inmediata». Los primeros minutos tras una accidente o un proceso patológico agudo «son cruciales» para la supervivencia de un paciente. De ahí que Rosa considere «muy importante que se forme a la gente de a pie» en técnicas de emergencia básicas, como puede ser la Reanimación Cardiopulmonar (RCP).

Antes de instalarse en Asturias, Rosa Martín trabajó en los hospitales madrileños Gregorio Marañón y La Paz. También en el hospital de Papworth Everard, una localidad inglesa situada cerca de Cambridge. Siempre en servicios relacionados con la urgencia y los cuidados intensivos. Pero su bagaje y el temple que traslada en su conversación con EL COMERCIO no son inmunes a «las situaciones difíciles» que afrontan los profesionales encargados de atender las emergencias sanitarias.

Hay casos que le siguen encogiendo el corazón, sobre todo cuando hay niños implicados, y escenas que «me impresionan mucho». Como la que se encontró en septiembre del año pasado en el puerto de El Musel, cuando se desplomaron dos grúas de gran tonelaje, causando la muerte a dos trabajadores. «La muerte forma parte de nuestro trabajo, pero somos humanos y el día que no te afecte hay que dejarlo», considera Rosa Martín. No obstante, en la labor que desempeña el SAMU también «hay mucha vida». La que llevan salvaguardando desde hace 25 años: «Hacemos todo lo posible por todos».