Galbán financia una investigación sobre un tumor infantil que «no estudia nadie»

La bióloga Isabel Quirós investiga un tipo de cáncer que «no lo estaba estudiando nadie». Hasta que la asociación Galbán decidió financiar un proyecto que tiene como objetivo desentrañar el comportamiento de los llamados gliomas de alto grado en niños y adolescentes. Estos tumores, que se desarrollan en el cerebro y surgen de las células neurogliales del sistema nervioso central, son muy inusuales en la población pediátrica, de ahí el escaso trabajo científico que suscitan «tanto a nivel público como privado».

Y de ahí también el interés de Galbán, asociación de familias afectadas por el cáncer infantil, en la línea de investigación que Isabel Quirós empezó a desarrollar en el mes de enero. Los fondos recabados con sus campañas solidarias vienen a llenar el vacío que dejan las administraciones y las farmacéuticas cuando las estadísticas no resultan rentables. Éste es uno de los muchos ejemplos dignos de reivindicar en el Día Mundial de la Investigación contra el Cáncer, que se conmemora cada 25 de septiembre.

Se estima que los gliomas infantiles afectan a uno de cada 100.000 niños. Pero hay que pensar que, «cuando tienes un hijo en esas circunstancias, cómo les dices a esos padres que no hay nada» específico con que tratarle. Isabel Quirós lo tiene muy presente: «Cuando un niño padece un glioma, se le trata con la quimioterapia de los adultos, en los que sí es relativamente común este tipo de tumores. Sufren efectos secundarios muy importantes, pero es que los médicos recurren a lo que hay; no tienen otro tratamiento», más allá de la opción quirúrgica.

L o que investiga Isabel Quirós es por qué los gliomas tienen peor pronóstico en la población infantil y por qué su evolución es tan diferente a la de los adultos. Para ello, está aplicando la experiencia adquirida durante sus seis años en Inglaterra –cuatro en la Universidad de Cambridge y dos en el Wellcome Trust Sanger Institute– sobre «el árbol vascular que nutre a los tumores. Se da la circunstancia de que el glioma es uno de los tumores con más vasos sanguíneos», aunque es la primera vez que aporta su conocimiento a «un campo tan poco desarrollado como es el del glioma infantil».

Un salto «enorme»

La animó a embarcarse en este proyecto Rosa Saiz, jefa del grupo de investigación al que pertenece, que se dedica a la Biología Redox (que estudia los procesos de reducción-oxidación) y Metabolismo en Cáncer. Dicho grupo está vinculado al Instituto de Investigación Sanitaria del Principado (Ispa) y a la Universidad de Oviedo, donde Quirós es profesora de Biología Celular. «Lo que estoy haciendo es poner en relación células de diferentes tipos para ver cómo reacciona. En concreto, células de tumor infantil, células muy jóvenes del endotelio y astrocitos. Y los primeros resultados apuntan a que se producen cambios y diferencias vasculares con respecto a los adultos», explica.

Queda todavía por determinar el alcance y origen de esos cambios; por qué adultos y niños no responden de la misma manera; o cómo reaccionan los gliomas si, por ejemplo, se introducen antioxidantes. Isabel Quirós dispondrá de lo que queda de 2025 y de 2026 para tratar de dar respuesta a estas y otras muchas incógnitas: «Espero que la próxima primavera sea productiva. Si de nuestras hipótesis salen resultados positivos, sería un salto enorme y la idea es ir a convocatorias de subvenciones más grandes. Saber qué pasa es fundamental para luego poder desarrollar alternativas terapéuticas«.

Isabel Quirós expondrá el proyecto de investigación que está actualmente está apoyando la asociación Galbán en un acto que se celebrará a las seis de esta tarde en el Aula Magna del Edificio Histórico de la Universidad de Oviedo. «Estamos forjando el conocimiento y afinando el tiro», asegura esta bióloga asturiana, sobre su proyecto 'Buscando las debilidades de la vasculatura del glioma pediátrico de alto grado'.

Un premio que lleva el nombre de Carlos López Otín

En dicho acto, participarán la consejera de Salud, Concepción Saavedra; la vicerrectora de Investigación de la Universidad de Oviedo, Irene Díaz; y el presidente de Galbán, Lennart Koch. Además de presentar el proyecto premiado en la útlima convocatoria de ayudas a la investigación que promueve Galbán, se entregará el premio con el que la asociación quiere distinguir los mejores trabajos fin de grado relacionados con el cáncer infantil. Esta es la primera vez que se conceden dichos galardones, que llevan el nombre de Carlos López-Otín en homenaje al prestigioso investigador y catedrático de Biología Molecular.

Según datos de la Asociación Española contra el Cáncer, que hoy acercará la ciencia a la ciudadanía con mesas de investigación en Oviedo, Gijón y Avilés, el año pasado hubo 7.527 nuevos diagnósticos oncológicos en la región, que cuenta actualmente con 18 «proyectos vivos» en esta material. En la sede central de la organización en Asturias, durante 2024 se destinaron 739.685 euros a investigación, que «se traduce en más vida» y «debe incorporar la voz del paciente».

