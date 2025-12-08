«En esta tierra nunca me han hecho sentir extranjero; ahora seré un embajador de Asturias en Madrid»

Soraya Pérez Noreña Lunes, 8 de diciembre 2025, 17:05 | Actualizado 17:13h. Comenta Compartir

Decir adiós nunca es fácil. Sobre todo cuando se cierra un ciclo cargado de experiencias positivas, aprendizajes y buenos recuerdos. Así ha sido para el jefe del Regimiento Príncipe, el coronel Jesús Martínez Victoria, su paso por Cabo Noval. Ahora es tiempo de entregar el mando, tras dos años de «intensa actividad», a su sucesor, el coronel José Miguel Garcés. En lo que fue su último acto oficial, la Parada Militar que se celebró este lunes con motivo de la Inmaculada Concepción, Patrona del Arma de Infantería, Martínez Victoria aseguró sentir «muchas emociones juntas», pero también «alegría por el trabajo realizado», aunque no ocultó su pena por dejar atrás Asturias. Una comunidad donde se sintió bien recibido desde el principio. «En esta tierra nunca me han hecho sentir extranjero. Siempre me han hecho sentir como un asturiano más y ahora seré un embajador de Asturias en Madrid». Así lo dijo, emocionado, el todavía jefe del Regimiento Príncipe.

Su nuevo destino será el Estado Mayor de Cibeles, en Madrid, donde aportará su experiencia en operaciones y gestión de unidad a nivel directivo. El coronel recordó, en su intervención durante la parada militar en Cabo Noval, el éxito en la organización del Día de las Fuerzas Armadas en Asturias y el intenso trabajo logístico y operativo posterior, la participación del regimiento durante la Dana que azotó a Valencia el año pasado, o la labor «sobresaliente» desempeñada durante los incendios que se vivieron en Asturias este verano. Sin olvidar tampoco un hito fundamental de su periodo: el despliegue del batallón San Quintín y del batallón Toledo en Eslovaquia, como parte de la operación de defensa y disuasión en el Flanco Este de la OTAN, en el que asumió «con valentía» el liderazgo de las operaciones durante seis meses.

El coronel subrayó que, por primera vez en la época moderna, el Regimiento Príncipe, con sus 1.200 efectivos, «ha logrado mantener un año completo de misión internacional, con dos batallones desplegados simultáneamente, obteniendo la máxima calificación operativa».

Añadió que «sea cual sea la misión que nos hayan encomendado, la hemos enfrentado con el firme convencimiento que la infantería española, si se pone a ello, no conoce lo imposible. Porque, como escribió un viejo coronel, ser de infantería consiste en tratar de hacer bien lo que haya que hacer. Por difícil que parezca, es esforzarse, sin pedir nada a cambio, porque la infantería es humilde hasta para pedir, por no molestar ni darse importancia».

En su discurso de despedida, también quiso tener un recuerdo especial «para los mineros fallecidos este año», a quienes considera «parte esencial de la infantería asturiana». «Esta unidad ha sido la más laureada y expedicionaria, consolidando su historia con la operación militar número 37. Me marcho tranquilo, dejando un legado de profesionalidad, sacrificio y excelencia en el trabajo diario», zanjó.

700 participantes

Fueron un total de 700 militares del batallón Toledo y del batallón San Quintín del Acuartelamiento Cabo Noval quienes honraron este lunes a la patrona de Infantería, la Inmaculada Concepción. El año pasado participó un grupo más extenso de 1.200 militares, pero este año, gran parte del batallón San Quintín está todavía desplegado en la misión internacional de defensa y disuasión del Flanco Este de la OTAN, en la ciudad de Lest, en Eslovaquia. Éstos volverán a España el próximo 11 y 17 de diciembre.

Al acto asistieron el presidente del Principado, Adrián Barbón; la delegada del Gobierno, Adriana Lastra; el presidente del Tribunal Superior de Justicia de Asturias (TSJA), Jesús María Chamorro; el presidente de la Junta General, Juan Cofiño, la vicepresidenta primera de la Junta, Celia Fernández, el presidente del PP de Asturias, Álvaro Queipo, el diputado regional de Foro, Adrián Pumares, la diputada de Vox, Carolina López, y los alcaldes de Siero, Noreña y Cangas del Narcea, Ángel García, Amparo Antuña y José Luis Fontaniella, entre otras autoridades.

Cabos Honoríficos del Regimiento

También se entregaron ayer los títulos de 'Cabo Honorífico del Regimiento' a José Antonio Leiva Martínez, jefe del Departamento de Operaciones del aeropuerto de Asturias. Se reconoce especialmente del candidato «su inestimable colaboración con el regimiento en todas las rotaciones que esta unidad ha aportado a las misiones internacionales y que han tenido como aeropuerto de entrada o salida el de Asturias, tanto en las recientes de Eslovaquia III y Eslovaquia IV como en las realizadas en los años anteriores». También recibió el mismo reconocimiento al artista plástico asturiano Amado González Hevia 'Favila' por «su constante apoyo al regimiento con el diseño, elaboración y donación desinteresada de diverso material de cartelería y señalización para las distintas instalaciones de instrucción y adiestramiento del acuartelamiento y del campo de maniobras y tiro Cabo Noval».

Durante la parada militar, en la que participaron dos batallones del regimiento, se rememoró el 7 de diciembre de 1585, cuando los Tercios españoles andaban envueltos en la guerra de Flandes. «Ese día un soldado cavó una trinchera y tropezó con un objeto de madera allí enterrado. Era una tabla flamenca con la imagen de la Inmaculada Concepción. Desde entonces se estableció el 8 de diciembre como su día», contaron y añadieron que «los infantes españoles prefieren la muerte a la deshonra».

Por último, se realizó un homenaje a los militares caídos por la patria y se cerró el acto con un desfile a pie y motorizado de todas las unidades presentes en el acuartelamiento.

