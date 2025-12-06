El coronel José Miguel Garcés Menduiña asume el liderazgo de Cabo Noval

El Acuartelamiento Cabo Noval en La Belga (Siero) será escenario, dentro de una semana, concretamente el próximo viernes día 12, de la ceremonia de traspaso ... de mando del Regimiento Príncipe número 3. El coronel José Miguel Garcés Menduiña tomará el relevo del Coronel Jesús Manuel Martínez Victoria, quien finaliza su periodo de dos años al frente de la unidad.

El coronel Garcés Menduiña, perteneciente a la promoción 53 de la escala superior de oficiales del Ejército de Tierra, posee una trayectoria militar notable. Cuando ostentaba el empleo de teniente coronel, estuvo al mando del II Batallón de la Unidad Militar de Emergencias (UME), con base en Morón (Sevilla).

En años recientes, su labor se ha centrado en la División de Operaciones del Estado Mayor, donde ha gestionado tareas de apoyo y seguimiento al sostenimiento de operaciones internacionales. Su historial incluye servicios como teniente y capitán en el Tercio 'Alejandro Farnesio' de la Legión, y como comandante en el Cuartel General de las Fuerzas Terrestres hasta 2018, año en que se integró en el BIEM II de la UME.

Garcés Menduiña cuenta con una vasta experiencia internacional, habiendo participado en diversas misiones en el extranjero, incluyendo despliegues en Líbano, Afganistán, Kosovo e Irak.

Finaliza un ciclo muy productivo

Por su parte, el coronel Martínez Victoria concluye un ciclo muy productivo. Este periodo estuvo marcado por la organización del Día de las Fuerzas Armadas en Asturias en mayo de 2024 y, fundamentalmente, por el despliegue en Eslovaquia como parte de la misión de disuasión de la OTAN en el flanco este, un despliegue que movilizó a los dos batallones del regimiento: el 'Toledo' y el 'San Quintín'.

Martínez Victoria lideró el contingente internacional en Eslovaquia durante los primeros seis meses de la misión, culminando con éxito su estadía en ese país. Ambos batallones han recibido recientemente el certificado 'Mission Capable' de la OTAN, confirmando que cumplen con los estándares operativos y de preparación exigidos. El batallón 'San Quintín', el último en recibir dicha certificación mientras aún estaba desplegado, verá regresar a sus aproximadamente 300 soldados a Asturias entre los días 11 y 17 de este mes.