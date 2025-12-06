El Comercio - Últimas noticias y actualidad en Asturias

El coronel José Miguel Garcés (en el centro) en una conferencia sobre la UME. Ateneo de Sevilla

El coronel José Miguel Garcés Menduiña asume el liderazgo de Cabo Noval

Tomará el relevo del coronel Jesús Manuel Martínez Victoria, quien finaliza su periodo de dos años al frente de la unidad

Soraya Pérez

Soraya Pérez

Gijón

Sábado, 6 de diciembre 2025, 19:13

El Acuartelamiento Cabo Noval en La Belga (Siero) será escenario, dentro de una semana, concretamente el próximo viernes día 12, de la ceremonia de traspaso ... de mando del Regimiento Príncipe número 3. El coronel José Miguel Garcés Menduiña tomará el relevo del Coronel Jesús Manuel Martínez Victoria, quien finaliza su periodo de dos años al frente de la unidad.

