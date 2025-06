Pillarno llega al Museo del Traje

Lucía López Pérez Castrillón Lunes, 16 de junio 2025, 07:23 Comenta Compartir

Constantino Menéndez lleva toda una vida enebrando agujas, apretando el pedal de la máquina de coser y diseñando trajes que han llevado estrellas de la talla de Alba Flores o Rodrigo Cuevas. Y todo ello lo ha hecho desde Pillarno, en Castrillón, su casa, en la que hace trece años creó la firma Made by Kös y de la que ha salido uno de sus últimos diseños para ser expuesto en el Museo del Traje de Madrid.

El traje compuesto por un cuerpo y un pantalón, hecho en tafetán de seda verde, ha sido creado expresamente para la colección 'Raíces' del museo y con él Menéndez rinde homenaje a la asturianía a través de las voluminosas mangas del traje, y las puñetas y el cinturón rematados en seda roja con remontes en paño negro bordados a mano. La incorporación de un dengue cierra la creación.

«Querían que fuera algo que ya estuviera hecho, porque era con carácter de prestado, pero yo prefería hacer algo 'ex profeso'», señala Menéndez. Y así fue, tras meses de trabajo junto a Yolanda González, en octubre el traje estaba de camino a Madrid.

La exposición 'Raíces' surge como celebración del centenario de la 'Exposición del Traje Regional', una muestra que sentó las bases de lo que actualmente es el Museo del Traje y que marcó un hito en el estudio y la preservación de la indumentaria tradicional española. La intención de la muestra, comisariada por Laura Jiménez, es revisionar ese legado.

Para Constantino que su nombre figure junto al de diseñadores de la talla de Lorenzo Caprile o Balenciaga, que también se encuentran en la exposición, supuso «un shock» a la par que un orgullo, ya que «quiero pensar que la gente lo disfruta conmigo y se siente orgullosa de que algo que se proponga desde Asturias esté en una muestra tan representativa como esta».

A pesar de ello, Menéndez reconoce que cada paso andado en su carrera supone un motivo de orgullo. «Llevo muchas horas y muchos proyectos y lo vas viendo como un proceso. Me alegra y me pone muy contento, pero como todo fue tan paulatino no me abruma», destaca. Su traje podrá verse en el Museo del Traje hasta el 19 de octubre. Posteriormente la intención de Menéndez, que actúa como prestamista en esta exposición, es recuperarlo para darle posibles futuros usos.

