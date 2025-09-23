El servicio de Cirugía Plástica cumple 50 años muy «exigentes» y «minuciosos»

De izquierda a derecha, en primera fila, Jorge Olalla (MIR 5); Isabel Llamas (enfermera); David Vidal (médico adjunto); Daniel Camporro (jefe del servicio); María Sacido (MIR 5); María M. Ferradal (MIR 4); Clara Martín (médica adjunta); María Roldán (MIR 1); Jaime A. Grau (MIR 4); Julia Avello (enfermera); Gloria Fernández (TCAE); Cristina Cal (estudiante de 6º de Medicina); y María Tejada (estudiante de 6º curso). Detrás, Pablo Barrientos (MIR 4); Ángel Fueyo (jefe de sección); Elena G. del Pozo (médica adjunta); Sergio G. Cabeza (médico adjunto); Susana Carnero (médica adjunta); Jaime Barrettino (MIR 2); y Luis Romero (MIR 5).

Miriam Suárez Gijón Martes, 23 de septiembre 2025, 09:15 Comenta Compartir

Entre sus muchos logros, está el de haber trasplantado un brazo a un hombre de 45 años que sufrió un accidente eléctrico de alto voltaje y perdió ambas extremidades. Es el primero y único trasplante de este tipo que se ha realizado en Asturias. Un hito que permite aproximarse al «exigente» trabajo que desempeña el servicio de Cirugía Plástica del Hospital Universitario Central de Asturias (HUCA), que esta misma semana celebrará su 50 aniversario.

Imposible no acordarse del histórico trasplante que llevaron a cabo con éxito en la madrugada del 1 de febrero de 2012. Para Susana Carnero, médica adjunta que lleva ya 20 años en el servicio, ésta es una de las fechas que «más me enorgullece», porque encarna la inmensa capacidad del grupo de profesionales que dirige el doctor Daniel Camporro. Un equipo formado por doce médicos especialistas y diez residentes, que van un paso más allá en el desempeño quirúrgico y asumen «de manera habitual» cirugías que pueden llegar a prolongarse hasta ocho o diez horas.

Daniel Camporro, jefe del servicio de Cirugía Plástica «No es sólo dar forma a una mano, es que esa mano funcione. La reconstrucción funcional sigue siendo lo que más me impresiona de esta especialidad»

«Abarcamos mucha patología y hacemos intervenciones bastante exigentes y minuciosas. Éste es un servicio muy complejo en cuanto a técnica quirúrgica. Nosotros no terminamos de formarnos nunca», destaca Susana Carnero. Pero vayamos al detalle: ¿de qué se ocupan realmente los especialistas en Cirugía Plástica, Estética y Reconstructiva? «La especialidad nació como apoyo de otros servicios, para servir de finalizador de muchas cirugías que no tenían una solución adecuada», explica el jefe de los cirujanos plásticos del HUCA.

El hospital asturiano ofrece «una de las carteras de servicios más amplias de España». Así que «llevamos toda la cirugía compleja de la mano y muñeca –por ejemplo, una amputación que implique un reimplante–; toda la cirugía de los nervios periféricos, tanto de miembro superior como de miembro inferior –por sección o parálisis–; la reconstrucción mamaria, básicamente por motivos oncológicos; nos ocupamos de tumores cutáneos de cierta entidad que precisan una reconstrucción; también somos unidad de quemados».

Susana Carnero, médica adjunta «Abarcamos mucha patología y éste es un servicio muy complejo en cuanto a técnica quirúrgica. Nosotros no acabamos de formarnos nunca»

Y sigue: «Otra parte importante de nuestra actividad comprende la reconstrucción del miembro inferior, estoy hablando de accidentes graves en los que no sólo se rompen los huesos, sino que se producen lesiones en los tejidos blandos; intervenimos también en tumores colorrectales que existen una extirpación amplia; o en reconstrucciones por lesiones en cabeza y cuello generadas por cáncer». Es más, el servicio de Plástica del HUCA es centro de referencia (CSUR) en cirugía por parálisis del plexo braquial, una red de nervios que se origina en la columna vertebral y se ramifica por hombros, brazos y manos. Este centro «tope gama», del que Daniel Camparro es director, ha conseguido en 2025 su reacreditación como referente nacional: «Sólo hay cinco centros en España».

En números, el volumen de actividad del servicio de Cirugía Plástica ronda las 4.000 intervenciones al año, la mitad relacionadas con operaciones de mano y nervios periféricos. «No es sólo dar forma a una mano es que esa mano funcione. La reconstrucción funcional me sigue impactando. Ver que una persona con una lesión severa puede doblar el codo, estirar una rodilla o camina sin muletas...», apunta este cirujano con 36 años de experiencia, que lleva siendo jefe del servicio de Plástica del HUCA desde 2011 y aún recibe el agradecimiento de pacientes a los que trató hace tiempo.

Isabel Llamas, enfermera «Aquí vemos muchas cosas y muy duras. Nuestros pacientes requieren muchas curas, pero también muchos abrazos y apoyo psicológico»

«Vemos muchas cosas y muy duras. Tratamos con pacientes que necesitan mucho apoyo», señala Isabel Llamas, enfermera que siempre trabajó en UVI móvil y urgencias, hasta que hace cuatro años «aterricé» en Cirugía Plástica del HUCA. Ahora, según dice, «de aquí no me mueven ni con agua caliente. Este es un servicio a lo grande, en el que sientes que están haciendo algo útil por la gente», y donde los pacientes «requieren muchas curas, pero también muchos abrazos y apoyo psicológico».

También es un servicio que inculca a las nuevas generaciones esa pericia y trabajo fino inherentes a la especialidad. María Martínez, residente de cuarto año, está convencida de que acertó al elegir destino para su formación sanitaria especializada. «De estudiante de Medicina, me llamaba mucho la atención la cirugía de la mano y éste es uno de los pocos hospitales en el que esta cirugía es competencia del servicio de Cirugía Plástica», expone esta leonesa de 27 años, de camino a quirórfano.

María Martínez, Médico residente de 4º año «Elegí el HUCA porque es uno de los pocos hospitales de España en el que la cirugía de mano es competencia del servicio de Cirugía Plástica»

Comenta Reporta un error