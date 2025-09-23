Corvera crea cantera de valores para una movilidad sostenible Escolares. Los alumnos de Las Vegas pusieron el broche a la Semana de la Movilidad con un manifiesto mientras que los de Los Campos y Cancienes crearon la mascota y el cartel

Lucía López Pérez Castrillón Martes, 23 de septiembre 2025, 02:00 Comenta Compartir

Conseguir una movilidad «sostenible e inclusiva». Esa fue la petición y el propósito que los escolares de Corvera se marcaron este año dentro de la Semana de la Movilidad, que ayer puso el broche de oro con la lectura de un manifiesto por parte de los alumnos de 6º del colegio de Las Vegas.

La lluvia hizo que las actividades programadas tuvieran que trasladarse al polideportivo del centro, aunque eso no evitó que Pablo, Daniela, Emma, Miguel, Leire y Ari, que actuaron como portavoces de su curso, reivindicaran más transporte público, una accesibilidad universal, alternativas sostenibles al coche, calles en mejor estado y transporte económico con mayores puntos de alquiler de bicicletas y patinetes eléctricos.

«La movilidad es un derecho que nos conecta con la educación, el trabajo, la cultura, la salud y la vida en comunidad. Por eso es importante adaptar el mundo para que nadie se quede atrás», señalaron en el escrito, en el que han trabajado conjuntamente durante esta semana.

Junto a ellos estuvieron Rocío Martínez, concejala de Desarrollo Local, y José Luis Montes, concejal de Educación, quienes felicitaron a los alumnos por sus trabajos y su creatividad e invitaron a seguir siendo propositivos ya que «el día de mañana seréis vosotros los que toméis estas decisiones».

Entre las propuestas, los alumnos no se olvidaron de la accesibilidad e incluyeron «adaptar los medios de transporte para personas con movilidad reducida, ancianos, mujeres embarazadas, etc. poniendo rampas, ascensores y espacios que faciliten el acceso». En su lista también incluyeron la «supresión de baches, menos bordillos y muchas más rampas».

Una vez leído el manifiesto, los alumnos pudieron participar en varias actividades relacionadas con la movilidad y la actividad física, aunque lo que más triunfó fueron los karts a pedales.

Sheila Iglesias, profesora, aplaudió la iniciativa, ya que «es una forma muy positiva de concienciar al alumnado en otras alternativas de movilidad. Están muy acostumbrados a lo de siempre y es una forma de hacer otras actividades dentro del espacio escolar».

El cartel de este año fue realizado por el alumnado de Cancienes y la mascota, Mr. Recoyedor, por el de Los Campos. La mascota ha sido hecha con materiales reciclados sacados del contenedor. Además la calle Rubén Darío se cortó durante la mañana al tráfico. Todo ello, pequeños pasos para un futuro más sostenible.