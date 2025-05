Y en Covadonga comenzó la Reconquista contra el Nedamss

E. C.

Chelo Tuya Gijón Jueves, 22 de mayo 2025, 15:04

Estarán los motoristas de Solidaridad sobre Ruedas, escoltados por la Policía Local de Cangas de Onís. Estarán los integrantes de la Banda de Gaitas Centro Asturiano de Oviedo. Y una ambulancia para atender posibles emergencias, cedida por Transinsa. Y habrá un punto de venta de productos solidarios: sudaderas, camisetas y pulseras a 30, 15 y 3 euros, respectivamente. Y estarán, claro, el atleta más laureado de la historia, el piragüista Saúl Craviotto, y la exnúmero uno del tenis, Paola Suárez. Y estarán cientos de personas. Mayores, muchas, pero menores de edad, casi más, porque han sido ellos, los que tienen la edad de Javi Gómez Piera, ocho años, los que más se han implicado en esta batalla. En la que libra el asturanín contra una enfermedad ultra rara que solo tienen otras 73 personas en el mundo. Una especie de ELA infantil que tiene un nombre tan endiablado como sus consecuencias y que se resume en Nedamss.

Todo «un ejército» resalta Ana Piera, la madre de Javi y, además, médica de Primaria en Asturias, que llegará el domingo a las puertas de la Santina «para una Reconquista contra el Nedamss» tras iniciar una marcha a Covadonga a las 8 de la mañana de este viernes, 23 de mayo. Lo harán con el objetivo doble de concienciar a la sociedad sobre la necesidad de incrementar la financiación a la investigación y, también, con la búsqueda de fondos para que las terapias que están ahora mismo en fase de pruebas lleguen a Javi.

«Estamos muy emocionados por el apoyo de todo el mundo. Creemos que lo del domingo va a ser espectacular. También necesitamos que lo sea, para que se vea la necesidad de investigar y, a nivel personal, para que Javi vea que no está solo». Algo que el crío ya tiene claro, puesto que sus compañeros del Colegio Santa María del Naranco se han convertido en la infantería de su ejército particular. Uno que ha tenido como motor no solo a su madre, a su padre y a sus dos hermanas, sino también a personas como Alejandro Calle y Rebeca Tenorio, más conocidos como Cano Calle y Doctora Arco Iris de Narices Azules Doctores Payasos. «Ellos y su familias han estado tirando desde el principio, han hecho de todo en la organización», tanto como crear unos chalecos lastrados «para que la gente se los ponga y pueda sentir en carne propia cómo es esta enfermedad, cómo te inmoviliza».

Con ellos arrancó la idea de crear 'El Ángel de Javi' como marca con la que reivindicar apoyos para los investigadores que están ya trabajando en terapias para esta dolencia. Y, también, para buscar fondos con los que poder colaborar. Ana Piera hace un último llamamiento «no solo para participar en la marcha, sino también para ayudar como voluntarios, ya que necesitamos manos para atender todas las necesidades». Recuerda ella que no solo habrá participantes de toda Asturias, sino que puede que de toda España. «Inma Sancho, mi amiga y voluntaria de PayaSOSpital en Valencia, no lo dudó ni un instante. Ha dado mucha difusión en todo el Levante».

Puntos de venta solidarios

La marcha arranca el día 23, a las 8 horas desde Deva. Para realizar los 30 kilómetros que la separan de Sietes. Al día siguiente, sábado 24, se de nuevo a las 8 de la mañana comenzará la marcha hasta Cangas de Onís, otros 30 kilómetros de caminata. La final será el día 25.

El domingo, la idea es iniciar el último tramo de la ruta a las 8 de la mañana desde el puente de Cangas de Onís. Para quienes no hagan la marcha desde el viernes, habrá autobuses a las 7 de la mañana desde Oviedo, para llegar a Cangas de Onís, o a las 10 de la mañana, también desde Oviedo, para llegar al último aparcamiento antes de la subida a la Cueva. En esa zona se prevé la mayor concentración, a las 11.30, para iniciar el fin de la marcha acompañados por las motos y las gaitas. La subida a la Cueva se hará por la escalera, donde les espera el abad de Covadonga. Tras una misa, habrá una concentración de fraternidad ante la basílica.

Los dorsales de la marcha no tienen coste, salvo la voluntad. Se ha abierto una cuenta para el dorsal 0 con el número ES31 0182 3460 2102 0155 9212. Además, hay puntos de venta del material solidario. En Gijón, en la Librería Momo. En Oviedo, en Sweet Nails en Oviedo. Mañana, el equipo de voluntarios pondrán un puesto de venta en la iglesia Corazón de María, en la ovetense plaza de América, durante todo el día. Y el domingo, en el mercado de Cangas de Onís y en la rotonda del Hotel Auseva.