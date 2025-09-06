El Día de Asturias se celebrará en Eslovaquia El Regimiento 'Principe' número 3, con base en Cabo Noval, festejará el 8 de septiembre desde Lest. Los militares asturianos, que forman parte de la brigada multinacional desplegada por la OTAN en la zona, compartirán una fabada e incluso tienen previsto organizar un concurso de escanciado de sidra. «Estamos lejos, pero estamos con vosotros de continuo», transmiten a más de 2.600 kilómetros de distancia

Por la izquierda, Lorenzo Blanco, Hubo Robledo, Jorge Rodríguez y Alberto García, en el campamento de Lest donde están desplegados los militares del Regimiento 'Príncipe' número 3.

Miriam Suárez Gijón Sábado, 6 de septiembre 2025, 22:45 Comenta Compartir

En Camp Riecky, Eslovaquia, hay unas señales de madera que apuntan a Cimadevilla y a Gijón. Otra indica la distancia a Candas. Y otra, a Cangas del Narcea. Incluso existe un panel que marca el camino hacia el Real Oviedo-Carlos Tartiere. Son la demostración de que Asturias está muy presente en este campamento de maniobras eslovaco, donde los militares del Regimiento de Infantería 'Príncipe' número 3 participan en una misión internacional promovida por la OTAN para «reforzar la defensa colectiva» en el flanco este de Europa.

Ampliar

El Regimiento del cuartel Cabo Noval de Siero, perteneciente a la Brigada Ligera Aerotransportable 'Galicia VII' (BRILAT), aporta más de 300 militares a la operación, que supone el mayor despliegue del Ejército español en el exterior. Y gracias a ellos, mañana se celebrará el Día de Asturias en la lejana Lest, donde España lidera la 'Task Force' multinacional encargada de velar por la seguridad y estabilidad europea a raíz de la invasión rusa de Ucrania.

«Aunque estemos muy lejos, en esta misión en el flanco este de la Alianza, queremos transmitir a nuestros paisanos que estamos con ellos de continuo», trasladan Hugo Robledo, Lorenzo Blanco, Jorge Rodríguez y Alberto García –todos ellos integrantes del batallón 'San Quintín'–, a través de un vídeo compartido con EL COMERCIO con motivo de la festividad del 8 de septiembre. Vídeo que despiden con un sonoro «Puxa Asturias» desde las instalaciones donde el contingente español y los muchos asturianos que lo conforman hacen vida en Eslovaquia.

Echar de menos a «la moza», un «buen cachopo» o «ir a ver al Real Oviedo»

En ese campamento militar, a más de 2.600 kilómetros de distancia del Principado, «hemos dejado un hueco en el marco de las actividades que normalmente realizamos para disfrutar del Día de Asturias en conjunto con toda la unidad» cuenta el soldado Lorenzo Blanco. Está previsto, según explica este militar del concejo de Valdés, organizar «juegos y actividades típicas», desde una carrera de sacos a un concurso de escanciadores. Mañana, además, «compartiremos una fabada».

Ampliar

Será su forma de sentirse en casa a pesar de la enorme distancia que los separa de Asturias. No lo ocultan: echan de menos la tierra, aun cuando este tipo de misiones forman parte de su trabajo y están preparados para los sacrificios que conllevan. Jorge Rodríguez comenta que «ye raro pasar el Día de Asturias sin la familia, sin la mi moza y sin los amigos». Pero, «bueno, aquí con los compañeros haremos por celebrarlo con alguna actividad y alguna comilona», se consuela este soldado procedente de Puerto de Vega.

También Alberto García dice echar mucho de menos «a la mi moza y a la familia». Pero en el caso del soldado García la lista de nostalgias prosigue: «Y echo de menos el Xiringüelu –como buen praviano–, cagunlamar, y tomar unes sidrines con los amigos y la playina y un buen cachopo y les fiestes de prau...». A lo que Jorge Rodríguez, con quien comparte afición por el mismo equipo de fútbol, además de regimiento y batallón, añade: «¡E ir a ver al Real Oviedo, eh!».

Una misión «de defensa y disuasión» que suma capacidades

Que los azulones hayan ascendido a Primera División no amilana a Lorenzo Blanco, que en ese momento lanza un orgulloso «¡Puxa Sporting!», alimentando así la tradicional piquilla entre seguidores del Sporting de Gijón y del Real Oviedo, tan autóctona como la fabada o la sidra. Una prueba más de que Asturias está muy presente en Lest, donde, sentimientos aparte, el Regimiento 'Príncipe' número 3 desempeña un papel crucial en la defensa del flanco este de la Alianza y posiciona al Principado en lo alto del tablero geopolítico actual.

Ampliar

Ya lo decía antes de su partida a Eslovaquia el coronel Jesús Manuel Martínez Victoria, jefe del acuartelamiento Cabo Noval y mando de la brigada multinacional de la OTAN hasta el pasado mes de julio: «Seremos los embajadores de España y de esta tierrina». Lo llevan siendo desde diciembre de 2024, cada día, con «labores de defensa y disuación», que realizan junto a militares de Eslovenia, República Checa, Rumanía, Portugal y Eslovaquia. «Entre el inglés y el lenguaje universal del Ejército, nos vamos apoyando unos a otros para avanzar en la misión», apunta Hugo Robledo.

Ampliar

Las jornadas comienzan sobre las seis de la mañana, «haciendo deporte todos juntos» y, tras el desayuno, «usamos las instalaciones de las lque disponemos aquí para entrenarnos y para la instrucción del día a día». El sargento Robledo, que es de Mieres, habla de ejercicios de combate en población, de ejercicios de fuego y movimiento y de «unir capacidades con el resto de países». Se trata, tal como señala el sargento Robledo, que es de Mieres, de «poner en común nuestros procedimientos y aprender unos de otros» dentro de una brigada multinacional que responde a los nuevos desafíos en materia de defensa y seguridad.

Temas

Día de Asturias

Comenta Reporta un error