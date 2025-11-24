Palacio de la Junta General del Principado de Asturias: qué ver, sala a sala El Parlamento asturiano organiza jornadas de puertas abiertas con visitas guiadas gratuitas dos veces al año, lo que brinda la oportunidad de conocer su funcionamiento e historia y descubrir la colección de arte que atesora

En 1910, tras una obra no exenta de polémica y un desembolso de un millón de pesetas, Oviedo inauguró uno de sus edificios emblemáticos. No sabemos cuántos vaticinaron entonces que se convertiría en una de las construcciones más significativas de la Historia de Asturias, pero sí que tanto su ubicación como su diseño se pensaron para transformar la capital del Principado. De ahí la importancia del Palacio de la Junta General del Principado de Asturias, hoy sede de la más alta institución de representación política de los asturianos y máximo órgano legislativo de la región.

Ubicado en la calle Fruela, en el corazón de Oviedo, esta casa-palacio inspirada en las construcciones francesas de principios de siglo, se construyó en los terrenos que ocupaba el antiguo convento de San Francisco (de ahí el nombre del colindante Campo San Francisco). Para construirlo, una tarea que fue encargada al arquitecto Nicolás García de Rivero, hubo que derribar el cenobio medieval. Esta medida fue muy criticada, pero no solo liberó el suelo sobre el que hoy se asienta el parlamento asturiano, sino que permitió hacer realidad el trazado actual del centro de Oviedo.

El edificio, sede oficial del parlamento de Asturias desde 1993, acoge dos veces al año unas jornadas de puertas abiertas con visitas guiadas gratuitas: en agosto y en diciembre, coincidiendo con el Día de la Constitución (6 de diciembre). Una vez que cruzan sus puertas y se encuentran a los pies de la Escalera de Honor, quienes participan en estas visitas se sumergen en la historia política, social y artística del Principado.

Ampliar Escalera de Honor del Palacio de la Junta General de Asturias. A. Morante

Salas cargadas de Historia

Los espacios visitables del Palacio de la Junta General se distribuyen en tres plantas. En la planta baja está el Salón de Plenos o hemiciclo. Inaugurado el 4 de diciembre de 1998, está destinado a la actividad parlamentaria de los 45 diputados que componen la Cámara asturiana.

Ampliar Una sesión plenaria en el hemiciclo de la Junta General de Asturias. Álex Piña

En la primera planta se encuentran dos salas que, como otros espacios destacados del palacio, llevan el nombre de destacados políticos asturianos ligados al parlamentarismo y el constitucionalismo español. Son las salas Martínez Marina y Jovellanos, dedicadas a la celebración de comisiones parlamentarias. Las más conocidas son las comisiones de investigación, como la del accidente de la mina de Cerredo.

Ampliar Sala Martínez Marina. JGPA

En la segunda planta, por su parte, están las salas de mayor valor histórico y artístico del palacio. Son la sala Argüelles, la sala de la Constitución y el Salón Europa.

La Sala Argüelles es el espacio de trabajo habitual de los portavoces de los grupos parlamentarios que, entre otras funciones, fijan la fecha y hora de los plenos a celebrar en el hemiciclo y los temas a tratar.

La Sala de la Constitución es uno de los espacios más destacados de la Junta. Es conocida por sus vidrieras, las pinturas del techo y los escaños y otros elementos tallados en madera, elementos que dan pistas sobre su función inicial, pues es el salón de plenos original del parlamento regional. Cambió su nombre en 1998, al inaugurarse el nuevo hemiciclo. No obstante, no ha perdido su importancia y en la actualidad se utiliza para as comparecencias de miembros del Gobierno autonómico.

El Salón Europa, por su parte, es el antiguo salón de recepciones en el que se realizan los actos protocolarios, como presentaciones de las publicaciones de la Cámara. El nombre actual hace referencia a otro momentos histórico: la celebración del Encuentro de Presidentes de Asambleas Legislativas Regionales Europeas, celebrado en octubre del 1997.

Sala de la Constitución (arriba), Sala Argüelles (izquierda) y Salón Europa (derecha). A. M. / JGPA

Colección de arte

Como todo edificio histórico reservado a funciones de representación política, el Palacio de la Junta General atesora una destacada colección de arte. Sobre todo, son pinturas de diversas épocas y técnicas, pero también pueden encontrarse esculturas y otros objetos valorados tanto por su realización como por su origen, como vidrieras y relojes.