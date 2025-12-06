Avilés se deja contagiar por el espíritu de la Navidad Navilés. El recinto ferial inauguró su portal de 10.000 luces led con una fuerte presencia de público en atracciones y calles

Lucía López Pérez Avilés Sábado, 6 de diciembre 2025, 22:41 Comenta Compartir

La Navidad ya está en Avilés y ha sido recibida por la puerta grande, y luminosa. El pórtico del ferial de La Exposición se iluminó ayer con cientos de luces led para inaugurar un recinto en el que no faltan los villancicos, los locales hosteleros, los talleres y, por supuesto, el público infantil.

Acompañados por la concejala de Festejos, Yolanda Alonso, los feriantes fueron los encargados de dar la cuenta atrás y pulsar el botón que activó las 10.000 luces led de la portada digital, en la que durante estos días se proyectarán varias figuras y formas. Javier Rodríguez, vicepresidente de la Asociación de Feriantes se mostraba satisfecho con la disposición del recinto en su segundo día en funcionamiento. «Lo que nos hacía falta es lo que tenemos ahora, que es el ambiente y la iluminación que anima a la gente a venir. Los vemos muy positivo si el tiempo acompaña», señaló, asegurando que este año «se siente más el espíritu navideño y la gente se vuelca».

De ello no hay duda, pues desde primera hora de la tarde las colas para visitar a Papá Noel o para subir a alguna de las atracciones daban cuenta de las ganas de celebrar. «Nuestro plan para estos días es venir aquí cuando podamos y aprovechar si hay buen tiempo. Está muy bien, muy bonito», señalaba Carolina con el pequeño Álvaro en la cola para entrar en la casa de Papá Noel.

A unos metros, Alberto y Sofía estrenaban la pista de patinaje, algo que ya han convertido en una tradición de padre e hija. «Somos de aquí, pero no vivimos todo el año en Avilés. En Navidad solemos venir y este año vemos que el tema de las luces está mejor, muy bonito», explicaban desde el otro lado de la valla.

En la carpa la buena acogida de los talleres dejaba ver la satisfacción de sus participantes, que en la tarde de ayer se esmeraron crear pulseras y collares de la mano del taller de joyería navideña.

Uno de los puntos fuertes es el tren navideño que ayer comenzó a funcionar registrando en casi todos los viajes el cartel de completo. En la plaza de España Clara y su hermano, Nel, esperaban junto a sus padres la llegada del tren para disfrutar de un viaje que «te permite conocer la ciudad desde un punto de vista distinto». A ello, se suma que «puedes ver las luces más tranquilamente y además es una forma diferente de conocer la ciudad». Para la familia «este año han dejado Avilés precioso, está muy elegante».

Lo mismo opinaban los hosteleros de la zona gastro, una de las novedades de este año en las fiestas navideñas. Noelia Álvarez y Ángela Di María, de la cafetería Dialva, destacaban que «este año se hizo muy bien el tema del alumbrado», algo que esperan que anime a la gente a pasarse por la zona. «Queda un mes por delante y vamos poco a poco, pero tenemos fe en que saldrá genial», dicen.

Cerca de ellas, Salomé Rodríguez, de la cafetería El Bosco, explicaba que «veo la zona muy acogedora. Ya estuvimos en San Agustín y repetimos porque salió muy bien. La gente colabora y el grupo de casetas que estamos aquí nos ayudamos entre todos». Sin duda, el espíritu de la Navidad ha llegado a Avilés para quedarse.

