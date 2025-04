Camela enamora en La Magdalena con un repaso de su trayectoria

Lucía López Pérez Castrillón Sábado, 26 de abril 2025, 02:00 Comenta Compartir

Superar los 30 años sobre los escenarios no es un evento que ocurra todos los días. Es por ello que Camela decidió ayer celebrarlo por todo lo alto, y por primera vez con el público avilesino, en un multitudinario concierto en el pabellón de La Magdalena. El dúo madrileño que reunió a cerca de 3.000 personas en una nueva parada de su gira '+ de 30' recaló en Avilés para hacer bailar y cantar a su público sus grandes éxitos, que ya son himnos.

Así lo señalaron sus fans que desde la tarde hicieron cola a las puertas del pabellón para no perder ningún detalle, como Ana, fiel seguidora de Camela que ayer «arrastró» a sus amigas Elena y Victoria desde León y Santander hasta Avilés para disfrutar del concierto. «Siempre es muy divertido, nos sabemos todas las canciones porque son un clásico y sabemos que lo vamos a pasar bien seguro». Para muchos de ellos esta no era la primera vez que veían a los cuñados, como les ocurría a Soraya y Rebeca, que se hicieron amigas precisamente gracias a la música de Camela. «Los vi ya en sus comienzos, en Málaga», comentaba la sotobarquese Rebeca. Eso sí, la ilusión por corear sus canciones no se perdió ni un momento.

De ello fueron ejemplo los gritos y aplausos del público en el momento en que se apagaron las luces. Primero se oyeron las voces de Dioni Martín y Ángeles Muñoz a través de un vídeo y posteriormente su presencia sobre el escenario se hizo realidad para interpretar 'Corazón indomable'.

'Corazón indomable' abrió el primero de los grandes conciertos de la temporada en Avilés

A ella le siguieron 'Sueños inalcanzables', 'El calor de mi cuerpo', 'Nunca debí enamorarme' y 'Háblale de mí'. Y, por supuesto, baile. Mucho baile, de la mano de Dioni quien lo dio todo sobre el escenario animado por el público, quien también se atrevió a imitar algunos de sus pasos. «Esperamos que lo paséis de lo mejor», deseó Ángeles. Y así fue.

'En el bolsillo de mi corazón' y 'Lágrimas de amor' pusieron el broche de plata a una primera parte del concierto que trató de ir a por el oro, y lo consiguió, con 'Camela' y 'Cuando zarpa el amor'. Este último tema puso la guinda a una noche que el público tardará en olvidar y en la que Dioni recordó su pasado en Avilés.

