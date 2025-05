Carbatapa arranca con la máxima ilusión en Avilés Once establecimientos ofrecen hasta el próximo 8 de junio dieciséis pinchos diferentes donde exhiben su creatividad

La hora del vermú marcó ayer sábado el momento para abrir la segunda edición de Carbatapa, la propuesta de la asociación Disfruta Carbayedo a la que se han sumado once establecimientos con dieciséis pinchos diferentes que evidencian la creatividad de cada uno de los locales hosteleros y el potencial gastronómico de las tapas.

Daniel Roldán, de Casa Carreño con Los Fogones de Dani, posaba con su equipo para presentar su 'Cangribrioche', su particular homenaje a las Cangreburger de Bob Esponja y que se sirven en un plato (no comestible) que parece sacado de Fondo de Bikini. Su base es la carne de cangrejo aderezada con diferentes verduras y salsas, como puede ser la mayonesa sriracha. «Me vino la idea y me lancé a ella, jugando también con el pan de brioche que está tan de moda», asegura Roldán.

En su local, afrontan la cita con ilusión. «El año pasado funcionó muy bien, incluso con más ventas que en la Semana de la Tapa de Avilés», asevera. Ahora, con su equipo, confía en que la cita vuelva a ser un éxito.

Abierto el pasado agosto, Mirage afronta su primera edición de Carbatapa con 'Fusión Salvaje', una albóndiga de carne de cerdo con gambas y una cortina de masa de rollito de primavera. «Es nuestra primera edición y vamos con mucha ilusión. Esperamos que nos ayude a tener más visibilidad y que le guste a la gente», asegura Adrián Gutiérrez.

Dialva para Vos es ya un referente en El Carbayedo con su fusión de la pastelería argentina con el producto asturiano que capitanean los hermanos Di María. Angela di María ha creado este año 'El Último Tango del Pitu', creado con la presión de haber ganado el premio del público el pasado año con 'La Rogelia'.

«Una de nuestras señas de identidad son los alfajores argentinos, así que los unimos a un plato tan asturiano como el pitu de caleya», explica Angela di María, la cocinera.

Su hermano, Fernando di María, también mostraba su confianza en la que segunda edición de Carbatapa ayude a consolidar el interés de El Carbayedo como un punto de atracción de visitantes que supere los límites del populoso barrio.

Miguel Dos Reis, Sandra Rodríguez, Yamilet Martín y Coen Baars fueron de los primeros clientes en disfrutar de esta tapa en Dialva. Ayer elogiaban la propuesta y la pequeña joya que representa esta gastronomía miniaturizada. De hecho, ya habían participado en la edición del pasado año.

La Sede afronta también su primera edición de Carbatapa. Al frente de ella se encuentra José Ramón Arribas, 'Chinín', que ya cuenta con una gran experiencia en el sector tras su paso por La Arcea. Su propuesta tiene mucho que ver con sus primeros pasos en la hostelería. Y es que el 'Taco de Bacalao a la Avilesina' es un homenaje a su madre, Juli. «Era uno de sus platos estrella y lo hemos recuperado tal cual lo hacía para esta tapa como un homenaje», aseguraba.

'Chinín' expresa su confianza en que la segunda edición de Carbatapa tenga buena acogida. «Esperamos que el Avilés suba y haya buen ambiente en la ciudad, a ver lo que pasa», apuntó.

