La Cofradía de la Soledad celebra los 70 años del Lignum Crucis Conmemoración. Este domingo, en el Día de la Exaltación de la Cruz, Santo Tomás acogió una jornada conmemorativa del aniversario de la reliquia

Cristina Del Río Avilés Lunes, 15 de septiembre 2025, 08:12

La Real Cofradía de Nuestra Señora de la Soledad y de la Santa Vera Cruz de Avilés celebró este domingo los 70 años de la llegada del Lignum Crucis a la Parroquia de Santo Tomás de Cantorbery. Conforme a la tradición cristiana, se denomina así a los fragmentos de la cruz en la que fue crucificado Jesucristo y que posiblemente a mediados del siglo VIII habrían llegado al Monasterio de Santo Toribio de Liébana (Cantabria) junto a los restos del obispo Toribio de Astorga para permanecer en un lugar seguro ante la amenaza musulmana. El obispo había estado en su juventud en Jerusalén custodiando las reliquias de Jesucristo y el Papa le dio permiso para trasladar el brazo izquierdo de la Cruz de Cristo hasta Astorga.

Durante más de sesenta años un fragmento de ese brazo izquierdo permaneció bajo llave en la iglesia de Santo Tomás. Solo se podía contemplar cuando encabezaba la procesión de Viernes Santo en Semana Santa. Esto cambió en 2017 con la renovación de la junta directiva de esta cofradía. La encabezada por la Hermana Mayor Belén Fernández, con la colaboración de los párrocos José Antonio González Montoto y su sucesor Reinerio Rodríguez, abogó por exhibir de manera permanente en el interior del templo de Sabugo una reliquia con gran valor testimonial y religioso para los fieles.

Se encargó para su protección una urna de cristal y desde el 14 de septiembre de ese año, jornada en la que se celebra el Día de la Exaltación de la Cruz, permanece expuesta junto a la Virgen de la Soledad, en un lugar principal y muy visible de la Iglesia. Generalmente lo que se festejaba era la llegada en 1955 del Lignum Crucis a la parroquia avilesina cada 3 junio. Pero desde 2017, también se venera de manera especial el 14 de septiembre, jornada en la que además el arzobispo de Oviedo, Jesús Sanz Montes, instituyó la indulgencia parcial a los fieles que confesaran y oraran ante la él.

Este domingo fue 14 de septiembre y la Real Cofradía ha decidido conmemorar los 70 años del Lignum Crucis en la parroquia con una Eucaristía que tuvo lugar a la una de la tarde, tras la cual se pudo adorar la reliquia. El colofón fue la entrega de la medalla conmemorativa del 1300 aniversario de la Batalla de Covadonga a la Virgen de la Soledad por parte del Cuerpo de la Nobleza del Principado de Asturias.

El Lignum Crucis fue un regalo del monasterio a la Cofradía de Nuestra Señora de la Soledad y de la Santa Vera Cruz que considera «un orgullo» estar detrás de esta aportación a la villa y haber sido los primeros en recibir un fragmento de la Cruz. «Ahora hay más, pero hace setenta años no», señalan.

Aunque el mérito de sacarlo del relicario en el que se custodiaba es de esta directiva, su llegada a Avilés tuvo lugar cuando estaba al frente José Ramos Arias Rodríguez del Valle, que fue en persona al monasterio cántabro a recoger la cruz, y siendo obispo de Oviedo, Javier Lauzurica y Torralba.

«Es nuestro, pero en realidad es de todo pueblo», resume la junta directiva. «Consideramos que es algo importante para Avilés y nos parecía importante exhibirlo porque todo el mundo tiene derecho a verlo y rezar ante el Lignum Crucis», señalan. De hecho, desde que está a la vista de todos han aumentado significativamente las visitas de fieles y peregrinos al templo. «Se ve a más gente rezar en la capilla», ratifican.

