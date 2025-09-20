El Concurso de Talentos encumbra a Paula Menéndez DiversAvilés. Conquistó con su interpretación de 'Cuando tú vas', de Chenoa, a un auditorio que se volcó con las actuaciones en la Casa de la Cultura

Cristina Del Río Avilés Sábado, 20 de septiembre 2025, 02:00

Cuando la gijonesa Paula Menéndez subió al escenario de la sala de conferencias de la Casa de la Cultura con sus pantalones negros encerados y su camiseta de 'Warcry', su indumentaria invitaba a pensar que iba a dejar al público pegado a la silla con una canción 'heavy metal' mientras azotaba su melena hacia delante y detrás. Craso error. Se disputaba el Concurso de Talentos del Festival DiversAvilés y salió a darlo todo con una canción «marchosa y para que bailéis todos». Y así, al ritmo de 'Cuando tú vas', de Chenoa, no sólo conquistó al auditorio sino a un jurado que sudó tinta para afinar las puntuaciones y elegir a un justo ganador. Ganadora, en este caso. Paula Menéndez ganó dos entradas para un partido del Sporting de Gijón en El Molinón, tras el cual podrá bajar al vestuario y charlar con los jugadores.

El Concurso de Talentos, celebrado en el marco del Festival DiversAvilés, llenó ayer de algarabía y diversión la sala de conferencias de la Casa de la Cultura. Con participantes de Gijón y del centro Don Orione, de Posada de Llanes, los cantantes dieron el do de pecho para hacerse con uno de los tres premios que se concedieron. Consistieron en una foca realizada en la Escuela de Cerámica de Avilés, una taza de desayuno y un bollo de Avilés.

Rompió el hielo, en la gala presentada por Berni y por Laura Ortiz, Sandra Fuentecilla con la canción del 'Toro enamorado de la luna', aunque fueron Vanesa de la Torre y Carmen Bustamante las que, con su interpretación de Pimpinela, terminaron de meter en calor al público. Y eso que no lo tuvieron fácil porque unos problemas iniciales con el sonido interrumpieron su interpretación, contratiempo al que se sobrepusieron con creces. Derrocharon dramatismo y, como llegó a decir la presentadora, «por momentos estaba pensando si subir a separaros». «¡Vaya remangu!», apostilló.

Nadia, de Gijón, interpretó 'Quédate conmigo', de Pastora Soler, una canción melódica que logró templar unos ánimos que volvieron a subir con 'Y yo sigo aquí', de Paulina Rubio, en la voz de Gabriela, que le quiso dedicar el tema a su novio Candi. La confesión fue recibida con pasión por todos, incluidos los presentadores que se tuvieron que contener para no hacer preguntas indiscretas.

Completaron el elenco de artistas Francisco Cascales, que cantó 'Elche, sol y palmeras' y Jesús y Alba que escogieron 'Viento del Norte', de Nando Agüeros.

Finalmente, el jurado formado por Anabel Barrio, la directora de la Factoría Cultural, el director de teatro José Busto y por la psicóloga Inma Ruiz Lezama, escogieron como ganadora a Paula Menéndez.

DiversAvilés, el festival que celebra una cultura accesible e inclusiva, continuó por la tarde con talleres de djs impartido por Berni Caverni y de zumba de la mano de Gaby Zin en la Factoría Cultural, que también fue el escenario de la actuación de los dj Pascal Kleiman y Sandy Love. Además, el Grupo Filatélico Avilesino instaló la estafeta postal en la que se puso en circulación el sello, matasellos y tarjeta Tu Sello conmemorativos de DiversAvilés, algo que tuvo lugar en la Casa Municipal de Cultura.

Hoy, sábado, continuarán las actividades y se celebrará un pase de modelos, a las 17 horas, en la Casa de Cultura; una actuación de percusión y freestyle, en la Factoría Cultural, de 19 a 21 horas; y, a las 20 horas, Freestyle People, también en la Factoría Cultural.