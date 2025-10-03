Deporte y bienestar a cualquier edad en Avilés Mayores. El Parque del Muelle y la Plaza de España se convirtieron en el escenario ideal para realizar clases de pilates, aeróbic, gimnasia de mantenimiento y zumba

Lucía López Pérez Avilés Viernes, 3 de octubre 2025, 02:00

Dicen que nunca es tarde si la dicha es buena y menos aún cuando se trata de practicar deporte y mantenerse activo. Las personas mayores que ayer participaron en alguna de las actividades deportivas organizadas por el Ayuntamiento de Avilés con motivo de la Semana de las Personas Mayores que se viene celebrando desde el lunes dan buena fe de ello.

Una de ellas es Conchita Mena, que ayer se inició en el pilates a sus 74 años y con un hombro «accidentado». Sobre la esterilla y guiada por Pili García siguió el ritmo de sus compañeras en el Parque del Muelle como una profesional. «Salgo a caminar todos los días. El equilibrio es lo que más me cuesta y al tener el supraespinoso roto no puedo hacer muchas cosas, pero no quería dejar de moverme», explicó.

Cerca de ella María Antonia, de 65 años, tomaba aire antes de realizar el siguiente ejercicio. «Tengo una lesión de cadera y desde que estoy en pilates noto mucha mejoría, además me noto más fuerte», destacó sobre la importancia de estar activa.

Y es que, como explicó la monitora, Pili García, el pilates ayuda a «mover todos los fragmentos del cuerpo y tiene muchísimos beneficios para la espalda, caderas, rodillas...». Lo sabe bien Ana Serrano, de 56 años, una de las alumnas veteranas, que asegura que ha notado cambios en su postura y coordinación. «El deporte es salud y hacerlo aquí, que pase la gente y vea lo que estamos haciendo me parece genial», afirmó sobre sacar el deporte a la calle. Tras la sesión de pilates el Parque del Muelle se convirtió también en escenario de clases de gimnasia de mantenimiento y aeróbic.

Paralelamente, en la Plaza de España, usuarios de los centros sociales municipales y de la Asociación Rey Pelayo participaron en una clase de zumba como parte de la actividad intergeneracional del programa. A ritmo de éxitos de Shakira y Aitana lo dieron todo para sorpresa de quienes pasaban.

«La jornada trata de traducir la importancia de que las personas mayores hagan una vida comunitaria, que se apunten a actividades que ayudan a mejorar la salud y las relaciones sociales», explicó Ana Suárez, concejala de Mayores y Ciudad Saludable. La edil destacó además que «ahora mismo tenemos casi un 29% de personas mayores de 65 años» lo que hace necesaria «una intervención directa».

La jornada concluyó con un mesa redonda en la que intervinieron el doctor en Medicina, Alberto Infante, y el presidente de la Sociedad Asturiana de Gerontología, Francisco Suárez.