Enrique Vegas, una historia de amor con Avilés entre viñetas Láminas. Desde hace dieciséis años el autor segoviano recrea rincones de Avilés en los que coloca a sus superhéroes 'cabezones' con motivo de las Jornadas del Cómic

Las Jornadas del Cómic de Avilés cumplen este año treinta ediciones y desde hace más de la mitad hay un nombre que está estrechamente ligado al festival y es el de Enrique Vegas. El dibujante segoviano tiene un estilo inconfundible con esas versiones 'cabezonas' de los superhéroes más conocidos de las editoriales norteamericanas que cada año coloca en algún rincón de Avilés en esas codiciadas láminas que se regalan el último día de las jornadas. Con la de este año ya lleva dieciséis y él mismo reconoce que este proyecto ha hecho que Avilés se convierta en una ciudad muy espacial en la que ya se siente como en casa.

«Todo surgió por casualidad, empecé a venir a las Jornadas del Cómic de Avilés en el año 2002 y desde aquella edición me enamoré del evento. Algunos años después fue Jorge Iván quien me propuso hacer una lámina para regalar al público, porque parece que gustaban y me pareció una gran idea, así que empecé a hacerlas y la primera fue aquella de Spiderman sobrevolando la ciudad», recuerda el autor, que este año no falla a su cita y de hecho ha tenido el honor de protagonizar con sus ilustraciones el almanaque municipal del año pasado.

Lo que llama la atención es la dedicación del autor a cada detalle de sus láminas ya recrear rincones de Avilés en la que muchas veces los propios avilesinos no nos fijamos. «Es un trabajo a conciencia. Voy paseando por la ciudad y, cuando me fijo en un rincón que me gusta, que son muchos, le hago una foto y me hago una lista. Luego pienso en qué personaje puede quedar bien que coloque en ese lugar y al final es bastante orgánico», explica.

Sin llegar a ser un estilo fotográfico, Enrique es fiel a los pequeños detalles y ya ha plasmado en sus viñetas infinidad de rincones de Avilés como la plaza de España y el ayuntamiento, la fuente de Pedro Menéndez, el parque de Ferrera o la iglesia de Santo Tomás de Cantorbery. Si se le pregunta por cuál es su favorito se le pone en un aprieto: «Me gustan todos los rincones de Avilés, tal vez diría que los soportales del casco histórico o la zona del puerto, que la he tocado poco y tengo pensado darle más protagonismo».

Sea cual sea el rincón que ilustra, Enrique Vegas ya puede decir que ha convertido Avilés en un escenario de cómic y que gracias a sus láminas hay aficionados del medio en todo el mundo que conocen la ciudad. «Siempre les digo que Avilés hay que visitarla».

