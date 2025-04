La tradición de Avilés cobra vida a través del poliespán

Lucía López Pérez Avilés Sábado, 19 de abril 2025, 09:30 Comenta Compartir

Tras las puertas de una de las naves de la Travesía de la Industria de Avilés sólo se siente, desde hace un mes, el sonido de las radiales, el olor de la pintura y los nervios de las asociaciones que el domingo y el lunes, 20 y 21 de abril, sacarán sus carrozas a la calles de la villa en el tradicional Desfile de las fiestas de El Bollo. Desde el pasado 24 de marzo las siete entidades seleccionadas llevan trabajando en sus proyectos para dar vida a la maqueta presentada al Ayuntamiento.

Para Daniel Rogel este es el segundo año que participa en la creación de una de las carrozas. Lo hace con la Asociación de Vecinos de Santo Domingo de Miranda replicando la iglesia de la parroquia y con la novedad de que en esta ocasión «hemos querido meterle un poco de movimiento en las campanas».

Para él y sus compañeros, el manejo del poliespán y la madera no es nuevo, pues desde 2019 llevan participando en el Descenso de Galiana con la peña Arrexuntaus, aunque eso no impide que surjan dificultades. «En la maqueta se ve muy bonito, pero a la hora de la verdad decidimos empezar la casa por el tejado. Tuvimos que acabar primero el tejado de la iglesia y la parte de atrás porque sino no teníamos acceso para pintarlo», explica.

Rogel no es el único que sale de la cantera del Descenso. Francisco Arburu, de la peña antroxera Si lo sé no Bajo, decidió este año animarse por primera vez a participar en la construcción de la carroza de El Bollo para la Asociación de Vecinos Pedro Menéndez. Ayer, acompañado del artista Alberto Colino, descargó en la nave las piezas del Conservatorio Julián Orbón que ensamblarán durante estos días. «Tenemos mucho prearmado y hoy empezaremos a ponerlo todo en su sitio», asegura.

A la izquierda, Esther Cuesta conversa con sus compañeros sobre el trabajo de la carroza. A la derecha, hacen un repaso a la maqueta para que la carroza sea lo más igual posible.

En la nave también hay artistas veteranos como Esther Cuesta, quien lleva más de 30 años dando vida a las carrozas de El Bollo. En esta ocasión ha sido la encargada de realizar la carroza de Illas, con la escuelina 'El ñeru' como protagonista; la de la Feria del Queso y el Vino para la Asociación de Vecinos de El Hórreo y el Teatro Palacio Valdés, para la Asociación de Vecinos de Jardín de Cantos. «Miro mucho las noticias del periódico y me pareció importante que hubieran dado una medalla de oro a nivel nacional a las artes escénicas. Soy muy amante del teatro», comenta frente a esta última carroza, aunque todas «las hago orientadas a los niños, a que sea para un público infantil».

Junto a ella, Mercedes Bahamonde y su pareja, José Mosquera, de la Asociación de Vecinos de El Quirinal, pasaron la mañana ensamblando el tejado del edificio de la antigua rula de Avilés, una estructura de 5 metros que es «un homenaje a los pescadores». Bahamonde lleva casi 30 años participando en la construcción de las carrozas y asegura que contar con gente nueva «nos gusta porque es algo que tiene que renovarse para que no se pierda». El domingo, a partir de las 12.30 horas, podrán verse en acción.

