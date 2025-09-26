El Fifty arranca exhibiendo lo mejor de su memoria gráfica La Factoría Cultural acoge el concierto inaugural con el piano de Lucía Rey y sus músicos, con una propuesta que fusiona estilos

Avilés vive desde ayer jueves cuatro días cargados de poesía y literatura con la quinta edición del festival Fifty-Fifty, una propuesta que supera su primer lustro con más ilusión que el primer día y ganas de seguir ocupando un espacio en la agenda de los avilesinos.

Buen ejemplo de ello es la exposición de Manu Carranza. El fotógrafo oficial de la cita cuelga 24 fotografías en el vestíbulo del auditorio en la Casa Municipal de Cultura y otras 64 en la Factoría Cultural. Los emplazamientos son, a la vez, las dos ubicaciones centrales para el Fifty-Fifty. El auditorio ha venido albergando sus memorables conciertos mientras que la Factoría, además de los recitales de poesía, acoge los conciertos en un formato más íntimo, propio de un club de jazz.

Desde la primera edición del festival, Manu Carranza se ha encargado de fotografiar todos las actividades. De ese archivo de miles de imágenes, realizó una selección que planteó al equipo de Fifty-Fifty que se encargó de la elección final. «La limitación de espacio ha motivado que dejemos muchas imágenes fuera», explicaba Yvan Corbat, presidente de la asociación, si bien el equipo ha intentado reflejar la esencia de la cita cultural que abre el otoño avilesino. Así, en la Casa de Cultura se puede ver un espacio para el jazz cubano o conciertos que resultaron muy especiales como la primera actuación en España de Afra Kane.

Manu Carranza explicó la complejidad de realizar esas fotos, ya que «tengo que pasar totalmente desapercibido y no molestar a los artistas». Como aficionado al jazz y profesor de música, cuenta con los conocimientos suficientes para saber «cuando se acerca un buen momento, porque si espero a tenerlo, ya pasó».

También ayer jueves, la Factoría acogió el primero de los conciertos con Lucía Rey Quartet. La pianista se encuentra en la gira de promoción de su disco 'Nómadas'. Acompañada por Juan Carlos Aracil, en la flauta; Alberto Brenes, batería, y Ander García, bajo, ofreció la primera gran noche de este año. La calidad de los músicos hizo disfrutar a los asistentes un recital excepcional en la que se fusionaron estilos, llenando la sala con la luz del Mediterráneo, el duende del flamenco y la evocación del jazz.

Viernes intenso

El festival continuará hoy con el cartel de completo para casi la totalidad de los conciertos, entre ellos el homenaje a Federico García Lorca que hoy viernes ofrecerá Alberto San Juan y la Banda a partir de las 20 horas en el Teatro Palacio Valdés.

Además, Aurora Luque y Corina Oproae hablarán sobre 'Poesía y traducción' en la Factoría Cultural de Avilés a partir de las seis de la tarde y, a la sala club de la Factoría Cultural acogerá, desde las 22.30 horas, el concierto de Matteo Paggi &The Giraffes. También a esa hora, las instalaciones de El Carbayedo también habrá una Jam Session de Poesía.

Además, el Conservatorio Julián Orbón acogerá hoy un taller de piano y, desde las 17 horas, se celebrará en la Factoría Cultural un Fancine de aforismos.