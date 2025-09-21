Medio millar de ciclistas disfrutan de la Fiesta de la Bicicleta, en Avilés Chechu Rubiera apadrinó la edición número 43 que salió de El Corte Inglés para terminar en La Exposición

Chechu Rubiera apadrinó el inicio de la Fiesta de la Bicicleta y realizó una parte del itinerario con los participantes.

Fernando Del Busto Avilés Domingo, 21 de septiembre 2025, 02:00 Comenta Compartir

Con cerca de medio millar de inscritos, la edición número 43 de la Fiesta de la Bicicleta fue una celebración familiar, joven y alegre que reivindicó el potencial de las dos ruedas para los desplazamientos en la ciudad.

La Fundación Deportiva Municipal organizó el evento contando con el apoyo de la Policía Local garantizando la seguridad de los participantes a lo largo de los doce kilómetros del recorrido que comenzó poco después de las 10.30 horas en el centro comercial de El Corte Inglés en La Carriona. Se acotó un amplio espacio para la confirmación de las inscripciones y retirada de las camisetas conmemorativas.

Cada año, se imprime con un dibujo específico. Este año, un simpático bidón para hidratarse era el motivo principal, siguiendo la estela del casco de seguridad de la edición anterior y el timbre de la de 2023.

El respaldo de El Corte Inglés a la fiesta también se tradujo en las cuatro bicicletas aportadas para el sorteo entre los participantes que llegaron a Pista de La Exposición, además de diferente material deportivo.

La Fundación Deportiva Municipal también contó con la colaboración de la Escudería Avilesina, reforzando la seguridad del pelotón durante los doce kilómetros del recorrido.

Chechu Rubiera, de padrino

La cita contó con Chechu Rubiera como padrino de lujo. El exciclista profesional recibió el cariño de los más jóvenes en la salida del recorrido. No llegó a completar la Fiesta de la Bicicleta por compromisos familiares que le obligaron a marcharse de Avilés antes de que la jornada concluyese sobre las 12.45 en la Pista de La Exposición, donde todos los participantes recibieron una bebida isotónica para recuperarse del esfuerzo.

Finalmente, salieron unos cuatrocientos ciclistas para un evento que recorrió buena parte del concejo, incluyendo un reagrupamiento en la Plaza Mayor de Llaranes antes de dirigirse hacia La Exposición.

Héctor Murias era uno de los participantes que este año debutaba. Llevaba a su hijo Javier en un asiento infantil. Su mujer, Elena, también se había sumado.

«Vimos el anuncio y decidimos participar», explicaba al terminar. La experiencia ha sido satisfactoria hasta el punto de que asegura que en el futuro la familia hará más recorridos.

El joven Nicolás Tubilleja también acudió con su familia. Ya ha participado varias veces y asegura que es una ocasión para «pasarlo bien con la familia».

Marcos Alonso Rodríguez fue otro de los debutantes en este 2025. Aseguraba que sin su amigo Gabriel Menéndez Álvarez no se hubiese inscrito. Completado el recorrido, afirmó que «valía la pena».

Para María Rodríguez también era la primera vez, junto con otros cuatro miembros de su familia. «Es una experiencia muy guapa. Nos animará a salir más en familia», dijo. Por su parte, Irene Siesto, con varias participaciones, aseguró que era una ocasión para reivindicar la bicicleta como medio de transporte. No en vano, con esta fiesta se cerraba la Semana de la Movilidad en Avilés.