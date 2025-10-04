Pedro Menéndez reescribe su historia por las calles de Avilés Recreación. El casco histórico de la villa volvió a 1565 para representar el alistamiento del conquistador de La Florida

Lucía López Pérez Avilés Sábado, 4 de octubre 2025, 02:00 Comenta Compartir

Hace exactamente 460 años que Pedro Menéndez llegó a las costas de San Agustín de La Florida. Aquel desembarco supuso el primer capítulo de lo que acabaría siendo historia. Una hazaña que no hubiera sido posible sin la fe de su tripulación de la que, buena parte, se unió a él en Avilés.

Las calles del casco histórico y del centro de la villa rememoraron ayer ese hecho que marcó el comienzo de lo que sería uno de los mayores hitos históricos de la ciudad. La Asociación de Vecinos Pedro Menéndez volvió a salir a la calle, respaldada por otras asociaciones y el grupo Arte Producciones José Rico Teatro, para recrear el alistamiento de Pedro Menéndez por decimoprimer año consecutivo.

«Para mí es una maravilla. Es mi noveno año y juntarme de nuevo con la Asociación de Vecinos Pedro Menéndez, con el grupo de arte y producción José Rico más otras asociaciones me tiene encantado», señalaba antes de iniciar la recreación el actor Pablo Castañón, que encarna al mismísimo Pedro Menéndez.

El ritmo del tambor del grupo Golpe de Mar, de San Vicente de la Barquera marcó el ritmo y el comienzo de la jornada. Las vestimentas de los participantes, siguiendo el rigor histórico, y la música llamaron pronto la atención de los viandantes que no dudaron en seguir a la comitiva por la calle de La Ferrería hasta la Plaza de España donde se llevó a cabo la lectura del pregón, en la que se invitó a todo el que quisiera a participar en la expedición y ser parte de la tripulación que acompañase a Pedro Menéndez en el 'San Pelayo'.

Tras ello, la comitiva se dirigió hacia El Carbayedo donde debajo del hórreo se llevó a cabo la negociación con los madereros para conseguir tablones y 200 uniformes «de no acostumbrado colorido» para emprender el viaje.

Este año la asociación ha entrado en la Asociación de Ferias y Festejos Nacionales y en la Red de Cooperación de las Rutas del Emperador Carlos V. Antonio Madrid, presidente de la Asociación Española de Fiestas y Recreaciones Históricas destacaba ayer que la de Pedro Menéndez «es una fiesta que está muy consolidada y empieza a ser un referente a nivel europeo. Quiero que la conozca todo el país y que sepan que Avilés tiene su historia y sale a la calle a representarla».

Hoy la recreación continúa con representaciones por la mañana y por la tarde.