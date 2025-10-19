Tradición asturiana para recibir el otoño en Illas Feria de la Seronda. Artesanía, gastronomía, productos de la huerta y música tradicional en el mercado situado en la pista cubierta de Callezuela que hoy finaliza

Yolanda De Luis Avilés Domingo, 19 de octubre 2025, 00:00 Comenta Compartir

Illas celebra cada año la llegada del otoño ensalzando la tradición asturiana de distintas formas en su Feria de la Seronda. Lo hace a través de la artesanía en la que la cestería, las hilanderas, las madreñas, la herrería o el trabajo del cuero son siempre protagonistas; pero también a través de la gastronomía en la que los escolares de la escuela rural agrupada de Illas y Castrillón fueron ayer una pieza importante junto a otros puestos como los de marañuelas o el concurso de bizcochos de maíz que celebró su segunda edición.

Desde el mediodía, cuando se dio el pistoletazo de salida de la Feria de la Seronda con el acto inaugural, fueron muchas las personas que pasaron por la pista polideportiva cubierta de Callezuela, la capital del concejo, para recorrer los puestos y hacerse con piezas tradicionales de la cultura asturiana que los artesanos fueron elaborando en la propia feria en directo para disfrute de grandes y especialmente de los pequeños, que comienzan ya a absorber la cultura asturiana como propia desde la edad más temprana a través de este tipo de actividades.

«Hecho con amor los niños y niñas. Apoya su esfuerzo y llévate un pedacito de sus huertos y su arte». Esto es lo que se podía leer en la pizarra que presidía el puesto del colegio agrupado rural de la zona creado junto a la asociación familias del mismo. Allí se podía comprar ayer productos de la huerta y frutas propias de esta época del año cuidados día a día por la 'familia escolar' que compone este colegio que ha crecido en alumnado en los últimos años.

'El Maestru', monologuista y humorista de Illas, recibirá hoy un homenaje a las dos de la tarde en la Feria de la Seronda

El numeroso público que disfrutó ayer de un mercado que se ha convertido en cita obligatoria del otoño en la comarca pudo también comer en él gracias a los puestos gastronómicos en los que además de la miel, la sidra o la repostería casera había tortos y adobos.

La música tradicional como siempre es fundamental en la cita festiva y cultural de Illas en el mes de octubre y ayer la tonada de Anabel Santiago fue la que puso un broche de oro a la jornada.

Hoy domingo

La banda La Garrapiella será la que abra hoy el programa musical a la una de la tarde para dar paso al homenaje a uno de los vecinos ilustres del concejo, 'El Maestru', José Manuel Reguero, reconocido monologuista y humorista asturiano. Por la tarde, a partir de las cinco, será el momento para que los niños disfruten de los juegos infantiles y actuará Ximielga La Saya.