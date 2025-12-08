Veinte años de Contracanto en un libro Aniversario. La formación coral avilesina recoge sus andanzas desde su fundación hasta la actualidad en un álbum

Veinte años no son nada... pero en realidad dan para mucho. Dan para contar una historia de música, amistad, viajes y encuentros como la del Coro Contracanto, que este año está de aniversario y, después de celebrar un concierto de homenaje en la Casa de Cultura el pasado mes de mayo, ahora acaba de editar un libro que resume sus vivencias en estas dos primeras décadas de su historia.

De recopilarlas se ha encargado José González que fue pidiendo a los miembros del coro la documentación que obrase en su poder, desde carteles a programas o fotografías, aunque también mensajes y recuerdos. Con eso, y con los recortes de prensa que han ido narrando sus andanzas, muchos de ellos en LA VOZ DE AVILÉS, se ha ido componiendo una historia de un grupo que es una rara avis dentro de la música coral avilesina.

A los de Contracanto les gusta cantar de todo, sobre todo música popular, sentirse cercanos a la gente y, a menudo, incluso cantar en la calle. De ello queda constancia en el que fue su primer programa como asociación coral, después de haberse conocido en las clases de Voz de la Escuela de Artes y Oficios y en la Fundación de Música Moderna. Aquel primer concierto, un 21 de mayo en la entonces iglesia de los Padres Franciscanos, ya dejaba ver lo que iban a ser: desde un tema del siglo XVII a Elvis Presley pasando por una canción Zulú y otra de Torner. «Somos una agrupación popular y cercana, y ecléctica, y nos gusta mucho compartir», describe Fran Carreño, director desde sus inicios, arreglista, intérprete y alma del grupo.

«Queríamos disfrutar de nuestra evolución y compartirlo»

A lo largo de las decenas de páginas del libro, que funciona también como álbum fotográfico y de recuerdos, se repasan las andanzas de Contracanto: sus primeros conciertos en Avilés, donde ya animaron la navidad en la calle en el año de su fundación, a los primeros viajes internacionales a partir del año 2011, y algunos momentos álgidos como cuando compartieron escenario con Manel Fuentes en el Palacio Valdés o su participación en la banda sonora de 'El crucigrama de Jacob'.

«La idea básica del libro era disfrutar de nuestra evolución viéndolo en fotos y compartirlo», explica González, que reconoce que «fue un acierto». Ahora se preparan para continuar, con la agenda repleta de cara a la Navidad, cuando volverán a poner ritmo con su música en eventos tanto públicos como privados.

