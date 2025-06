Villalegre, en Avilés, anima sus fiestas en una comida popular con 1.600 vecinos

Alejandro L. Jambrina Avilés Lunes, 9 de junio 2025, 08:15 | Actualizado 08:35h. Comenta Compartir

Que un barrio pequeño de la periferia de Avilés como Villalegre reúna a más de 1.600 personas en la calle durante la comida popular de sus fiestas es toda una hazaña que es posible gracias a la asociación vecinal El Marapico y a nueve bares del barrio que colaboran para hacer posible una de las actividades más importantes en las fiestas de El Puchero, que se celebran desde la semana pasada y que culminan este martes con el Rito del Beso que tendrá lugar en la ermita de La Luz.

En el barrio tuvieron la suerte de tener un domingo en el que el sol brilló y eso permitió que desde primera hora de la mañana se empezasen a colocar metros y metros de tableros para formar las mesas donde, desde las dos de la tarde, comenzaron a colocarse las familias y grupos de amigos, tortilla y empanada en mano, para disfrutar de una comida vecinal para el recuerdo.

Fue el caso, por ejemplo, de Cabdi, Luisín, Lucía y el resto de integrantes de la Comisión de Festejos del barrio vecino de La Luz, una entidad creada este mismo año y que ayer disfrutaron de la comida popular en la terraza de la Cafetería Martínez. «Siendo del barrio de al lado no podíamos faltar. Venimos bien preparados con los mejillones y mucha bebida», bromeaban antes de ponerse a comer.

Muy cerca, a las puertas del bar Las Torres, Laura Marcos y su grupo de amigas llamaban la atención de todo el mundo, ataviadas con sombreros de colores no dudaron en ponerse a bailar con la música electrónica de los bares, a modo de previa antes de sentarse a comer. «Venimos a pasarlo bien y los sombreros no son por nada especial, solo por ponernos algo llamativo», explicaban estas amigas entre baile y cervezas.

Otro de los grupos más multitudinarios fue el de Abelardo García y su «pandilla». Más de treinta personas ocuparon varios tableros en los que se colocó con esmero una gran paella recién hecha que, por otra parte, no dudaban en ofrecerle a todo aquel que pasaba por la zona. «Tenemos comida para todos los del grupo y mucho más, pero es lo que tienen estas comidas populares. Que oye, no seremos la comida en la calle de Avilés, pero vamos camino».

Tampoco faltó la sidra que acompañó a muchas familias y grupos de amigos como una de las bebidas que no fallan en estas fiestas populares. «No hay fiesta en Asturias si no es con sidra y gracias que no nos trajimos la fabada y nos conformamos con unas tortillas, bromeaban por su parte Mika, Laurina y Davo.

Lunes de descanso

Hoy lunes el barrio de Villalegre se tomará un descanso y el martes llegará una jornada especial con el Día del Niño. A las diez de la mañana sonará una alborada con gaita y tambor por las calles del barrio a cargo del reputado José Manuel Tejedor.

Ya a las doce del mediodía las actividades se trasladarán a la ermita de La Luz donde se celebrará el popular Rito del Beso a cargo de Miky y Abel, la pareja protagonista este año que tratará de superar el récord. El mismo martes volverá a actuar Tejedor en la ermita y se venderán pucheros tradicionales en el exterior del templo.

