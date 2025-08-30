Una boda «por todo lo alto»: Corín Castro y Javier Barreiro se dan el 'sí, quiero' en Gijón La nieta de la prolífica escritora Corín Tellado celebró su enlace en la iglesia de San Pedro rodeada de familiares y amigos. La fiesta continuó en la Finca Villa María

María Agra Gijón Sábado, 30 de agosto 2025, 20:19 | Actualizado 20:33h.

La iglesia de San Pedro, en Gijón, acogió este sábado la boda de Corín Castro Tellado, hija de Begoña Tellado y Julio Castro, y nieta de la escritora Corín Tellado, autora de más de 4.000 novelas y la más leída del castellano después de Miguel de Cervantes. La novia, fiscal en la localidad de Cerdanyola (Barcelona), unió su vida con Javier Barreiro López, farmacéutico madrileño afincado también en Barcelona, donde la pareja reside desde hace varios años.

Corín y Javier se conocieron en la Ciudad Condal gracias a amigos comunes y, tras más de cuatro años de relación –dos de ellos compartiendo hogar–, han decidido formalizar su compromiso en la ciudad natal de la familia Castro Tellado.

Las celebraciones comenzaron ya este viernes, con una animada preboda en el Club de Regatas donde familiares y amigos disfrutaron de un encuentro distendido. Previamente, con motivo de la llegada de la familia de Javier a Gijón, se habían reunido para comer y prepararse para un evento que recordarán el resto de sus vidas. Tras la ceremonia religiosa en San Pedro, los invitados se trasladaron a la Finca Villa María, donde continuó la fiesta.

La pareja, arropada por ambas familias y un nutrido grupo de amigos, celebra así un día muy especial «por todo lo alto», afirma el tío de la novia, Chomin Tellado.

