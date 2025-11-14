El saneamiento en un mundo cambiante

En un mundo cambiante, hay algo siempre se mantiene: la necesidad de contar con un retrete. No hay certeza de lo que nos deparará el futuro, pero sabemos que siempre dependeremos del saneamiento para protegernos de las enfermedades y mantener limpio nuestro entorno. En nuestra parte del mundo vivimos en una situación privilegiada, pero nos gustaría usar este día para recordar que, en la actualidad, miles de millones de personas siguen viviendo sin acceso a un retrete seguro, una situación que afecta sobre todo a las personas más pobres, especialmente a mujeres y niñas.

Pero no podemos pensar que todo el trabajo está ya hecho. A medida que pasa el tiempo la presión sobre los servicios de saneamiento es cada vez mayor, y el paso del tiempo requiere un constante mantenimiento. A esto hay que añadir que las condiciones climáticas adversas e impredecibles son cada vez más frecuentes, lo que obliga a adaptar nuestras redes de saneamiento. Debemos seguir trabajando para que lleguen a toda la población y resistan inundaciones, sequías y otros contratiempos. Además, y no menos importante, los residuos deben ser eliminados de manera que su impacto medioambiental sea el mínimo posible. El saneamiento es un pilar fundamental para seguir disfrutando de nuestra calidad de vida.