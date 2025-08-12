EMA Y EMULSA presentan una nueva factura: más clara, digital y sostenible

Mejora continua

-Diseño más claro y visual: la nueva factura destaca el consumo, conceptos e importe a pagar. Gracias a su organización en colores y gráficos hará más sencilla su comprensión de un vistazo.

-Formato digital: la factura ya está disponible también en la App Gijón para quien tenga tarjeta ciudadana. También sigue disponible en la web del Ayuntamiento. Una forma sostenible de acceder a la información, que permanecerá disponible durante cinco años.

-Información detallada: se desglosan los conceptos facturados y las tarifas aplicadas.

-Lenguaje sencillo: se ha buscado un lenguaje más cercano y alejado de tecnicismos.

–Información relevante de EMA y EMULSA.

Actividades con colegios y centros de mayores

La iniciativa forma parte del compromiso de EMA y EMULSA con la transparencia, la eficiencia energética y la mejora continua.



Esta nueva factura llegará de forma progresiva a todos los hogares a partir del mes de octubre con el objetivo de que se comprenda más fácilmente cuánto se consume, cuanto se paga y cómo se puede realizar un mejor uso del agua. Un paso más hacia una gestión más responsable.

Quienes se acerquen al punto de información que EMA tendrá hoy en el pabellón del Ayuntamiento de Gijón/Xixón en FIDMA recibirá más información y podrán llevarse alguno de los obsequios preparados para esta ocasión.

Más información:



·agua.gijon.es



· 900 711 220



· atencion.ema@gijon.es