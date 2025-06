«Hacer voluntariado desde pequeña me permitió crecer como persona»

Hay un currículum que no se imprime en papel ni se adjunta en un correo de candidatura, pero que dice mucho de nosotros. Es el currículum social: el que se construye con horas de entrega, compromiso y ganas de mejorar el mundo. Refleja no solo lo que sabemos hacer, sino lo que elegimos hacer por los demás. Un valor que no siempre se ve, pero que transforma.

Esa es la esencia de los Premios Impacto Positivo, una iniciativa de la Cátedra MediaLab de la Universidad de Oviedo, que en colaboración con la Fundación Caja Rural de Asturias,



el Ayuntamiento de Gijón y Compromiso Asturias XXI, busca reconocer el compromiso social de los jóvenes universitarios. Aquellos, que además de destacar en lo académico, dedican



parte de su tiempo a construir una sociedad más justa. “Son estudiantes que suelen pasar desapercibidos, precisamente por su humildad, pero cuya labor merece ser visibilizada”, explican desde MediaLab Ramón Rubio y María González.

Uno de esos ejemplos es Sofía Pool Palicio, Grado en Trabajo Social. Esta ovetense de 22 años, recibe hoy el Premio Impacto Positivo 2025 en un acto que se celebrará a las 12 horas en el Paraninfo



del Edificio Histórico de la Universidad de Oviedo. Su historia demuestra que, cuando se cree en algo, se puede cambiar mucho más de lo que parece.