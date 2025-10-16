Historias que merecen ser contadas

Asturias somos todos

Un ejemplo paradigmático es el de Los Caserinos, una granja de producción ecológica situada a cuatro kilómetros de Villaviciosa, en la pequeña localidad de Maoxu. Un proyecto familiar que se remonta ya a cuatro generaciones, dedicado a la elaboración de productos lácteos totalmente artesanales y de alta calidad. Alberto Amandi y sus hermanos mantienen viva esta tradición con dedicación y pasión, demostrando que el amor por la tierra tiene como resultado un producto de alto valor añadido. Los Caserinos es uno de los proveedores más emblemáticos para Alimerka, por sus valores y por la incuestionable calidad de sus elaboraciones.

Pero si hay un producto que se relaciona de manera indiscutible con Alimerka, ese es la Ternera Asturiana. No es solo un alimento único: es parte del alma de Asturias. El compromiso de Alimerka con la carne 100% asturiana va mucho más allá de la venta. La compañía desempeña un papel esencial como principal comercializadora de Ternera Asturiana IGP, garantizando un mercado estable y fomentando un modelo de negocio justo para cientos de ganaderos de la región.

Este compromiso se traduce en acciones concretas: contratos de larga duración que aseguran precios mínimos justos, colaboración para facilitar financiación o la compra de piensos en condiciones ventajosas, y la creación de instalaciones propias de crianza. Estas medidas no solo fortalecen la calidad del producto, sino que consolidan un modelo ganadero sostenible, con futuro en el medio rural asturiano. La de Hermanas Pedraza es una de las ganaderías asociadas a Alimerka. Una relación estrecha y cercana que asegura la estabilidad y viabilidad de estas pequeñas explotaciones, ejemplo de buenas prácticas en bienestar animal y relevo generacional, manteniendo viva una tradición que forma parte de nuestra identidad.

Alberto Amandi en su granja ecológica «Los Caserinos».

Fundación Alimerka

Y si hablamos de perseverancia y resiliencia, es obligado mencionar a una de las entidades sociales más imprescindibles para enfermos y familias en Asturias: ELA Principado. Fundada en 2002 por María José Álvarez, su actual presidenta, esta asociación realiza una labor fundamental de apoyo y acompañamiento a las personas afectadas por esta dura enfermedad y a sus familias. Desde la Fundación Alimerka se mantiene una colaboración estable, aportando fondos para proyectos como la asistencia a domicilio, y ofreciendo ayuda alimentaria mediante vales de compra destinados a personas en situación de especial vulnerabilidad.

El objetivo de esta campaña es poner cara y dar voz a quienes, con su esfuerzo, construyen cada día una Asturias mejor. Personas y proyectos que representan los valores de compromiso, cercanía y esfuerzo que definen a Alimerka y a toda una tierra. Porque detrás de cada producto, cada servicio y cada gesto solidario hay historias que merecen ser contadas: las historias de quienes hacen que Asturias siga creciendo, con orgullo y corazón.

Todas las historias se podrán ir consultando aquí

Reunión de ELA Principado en su sede de Gijón.