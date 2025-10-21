Oído cocina: los alumnos asturianos se ponen el delantal de la mano de Alimerka

¿Cómo es el plato Harvard? ¿Qué alimentos incluye? ¿Qué son los productos de proximidad? ¿Y las chuches? Los alumnos asturianos de 3º y 4º de Primaria están aprendiendo a tener una alimentación saludable y equilibrada de la mano de Alimerka y su iniciativa Escuela de Chefs, que este año llega a su undécima edición.

Las aulas del CEIP Lorenzo Novo Mier se convirtieron ayer en cocinas profesionales donde en cada esquina se escuchó ‘¡Oído cocina!’ y donde los niños cocinaron un burrito de pollo y jamón con sofrito de la huerta y crujiente de zanahoria, aderezado con salsa de yogur, mostaza, miel y limón.

Pero antes de ponerse el delantal, los niños participaron en ‘Mi mercado, nuestro mercado’ donde conocieron en qué consiste el trabajo de los chefs, los tipos de alimentos, su distribución y procedencia, la pirámide nutricional, el plato de Harvard y la elaboración de un menú equilibrado.

A continuación, de manera virtual, hicieron ‘La cesta de la compra’ donde escogieron los mejores productos para posteriormente hacer la receta basándose en las explicaciones previas.

La última parte del taller fue ‘La caja sorpresa’ donde se pusieron el delantal y el gorro, elaboraron la receta y se la llevaron en una fiambrera para disfrutar en su casa.