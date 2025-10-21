Oído cocina: los alumnos asturianos se ponen el delantal de la mano de Alimerka

Secciones
La iniciativa Escuela de Chefs tiene como objetivo promover una alimentación saludable y sostenible desde la infancia
¿Cómo es el plato Harvard? ¿Qué alimentos incluye? ¿Qué son los productos de proximidad? ¿Y las chuches? Los alumnos asturianos de 3º y 4º de Primaria están aprendiendo a tener una alimentación saludable y equilibrada de la mano de Alimerka y su iniciativa Escuela de Chefs, que este año llega a su undécima edición.
Las aulas del CEIP Lorenzo Novo Mier se convirtieron ayer en cocinas profesionales donde en cada esquina se escuchó ‘¡Oído cocina!’ y donde los niños cocinaron un burrito de pollo y jamón con sofrito de la huerta y crujiente de zanahoria, aderezado con salsa de yogur, mostaza, miel y limón.
Pero antes de ponerse el delantal, los niños participaron en ‘Mi mercado, nuestro mercado’ donde conocieron en qué consiste el trabajo de los chefs, los tipos de alimentos, su distribución y procedencia, la pirámide nutricional, el plato de Harvard y la elaboración de un menú equilibrado.
A continuación, de manera virtual, hicieron ‘La cesta de la compra’ donde escogieron los mejores productos para posteriormente hacer la receta basándose en las explicaciones previas.
La última parte del taller fue ‘La caja sorpresa’ donde se pusieron el delantal y el gorro, elaboraron la receta y se la llevaron en una fiambrera para disfrutar en su casa.
Telva Fernández estuvo muy concentrada partiendo pimiento mientras comentaba que en su casa solía cocinar habitualmente. La suya es la mejor tortilla de patata «porque le echo picadillo».
Por su parte, Nicolás Amorín estaba inmerso elaborando el pisto . «Para cocinar es muy importante tener las manos limpias», explicó, a lo que añadió que durante la jornada aprendió que hay que comprar «productos de proximidad, que sean a granel y no en plástico». Según señaló en su casa respetan el plato Harvard, en el que no aparecen las chucherías «porque están muy ricas pero se deben comer muy pocas».
Desde la primera edición de la Escuela de chefs hasta hoy han participado 89.918 niños de 293 colegios, habiéndose impartido un total de 3.701 talleres. Se trata de una actividad muy valorada por los pequeños, por sus familias y por la comunidad educativa, ya que para diseñarla se han tenido en cuenta los objetivos de carácter didáctico recogidos en el currículo educativo del segundo nivel de Educación Primaria, convirtiéndose en una buena herramienta para que los alumnos asimilen todos estos conocimientos de manera práctica y divertida.