Gran ovación a un espectacular Fantasma de la Ópera Éxito. El legendario musical triunfa de lleno en su primera función en el Teatro Jovellanos donde estará hasta el día 17 de agosto

Pablo A. Marín Estrada Gijón Sábado, 9 de agosto 2025, 02:00 Comenta Compartir

Quien haya asistido a la primera función de 'El Fantasma de la Ópera' en el Teatro Jovellanos o quien vaya asistir en los próximos días, después de ver el espectáculo podrá entender bien por qué esta obra de Andrew Lloyd Webber se considera el musical por excelencia. Lo es por su genial partitura, lo envolvente de su trama y el eficaz ritmo con el que se despliega aprovechando todas las posibilidades del suspense y las sorpresas inesperadas. En esta producción se cuenta además con un elenco de actores-cantantes absolutamente excepcional.

Todas esas virtudes y más, que no quedaron en absoluto deslucidas por el fallo informático que obligó a interrumpir la función varios minutos, son las que van haciendo disfrutar al espectador desde que se apagan las luces y se abre el telón. Todo puede pasar a partir de ahí, el viaje alucinante por las bambalinas del Teatro Popular de la Opera de París acaba de empezar y la sombra latente de su misterioso Fantasma pronto comenzará a hacerse notar.

Una escenografía inmersiva y perfectamente ensamblada en el propio Jovellanos (los palcos del teatro de ficción y los del real parecen tocarse en la misma dimensión) atrapa pronto la atención de quien se sumerge en ese viaje desde el enigmático flasback inicial en una casa de subastas a la escena posterior que el vizconde Raoul recuerda de su juventud y que nos traslada al teatro parisino en el que se desarrollará (incluidos sus rincones más ocultos) prácticamente toda la acción posterior.

Pero lo más espectacular de este musical es el trabajo interpretativo que realizan los artistas que dan vida a sus personajes, desde la pareja protagonista –Manu Pilas como Erik, el Fantasma, y su partenaire, Ana San Martín, como Christine Daaé, ambos un verdadero prodigio en el manejo de los extremos registros vocales de sus papeles– a quienes encarnan a Raoul, Meg, Madame Giry, Piangi o la parte cómica (con sus propios registros igual de magistrales) de la prima donna Carlotta o los empresarios André y Firmin. La música en directo de la orquesta refuerza aún más la verdad del musical.

No se lo pierdan. El sábado las funciones son a las 17 y 21 horas. Corran si hay entradas.

Teatro Jovellanos