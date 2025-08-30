Las joyas de un gran pintor en su museo Una decena de personalidades de la cultura asturiana eligen sus obras favoritas entre el gran legado de Piñole

M. F. Antuña Gijón Sábado, 30 de agosto 2025, 22:24

De la romería a la montaña, de la playa al puerto, del paisaje al paisanaje. El gran pintor que documentó la Asturias del siglo pasado sobre papel, lienzo y tabla, Nicanor Piñole, tiene museo en Gijón en espera de mudanza y una obra hermosa que muchos aprecian, aplauden y disfrutan. Una decena de personas vinculadas a la cultura asturiana eligen sus obras favoritas del museo.

'Marineros en el puerto'

lucía peláez, experta en piñole y exdirectora de su museo

«Es una obra en la que Piñole muestra plenamente definida su personalidad artística. Representativa de la estrecha vinculación del pintor con su ciudad natal, destaca por ese carácter de crónica señalado por Francisco Carantoña que convierte su pintura en un testimonio profundo del transcurrir histórico de nuestra ciudad. La obra, pintada por encargo del Casino de Gijón, fue preparada con detalle, como demuestran los diferentes apuntes y dibujos conservados en el museo».

'La iglesia del Sagrado Corazón de Jesús'

Gretel Piquer, conservadora del Museo Evaristo Valle

«Escojo este nocturno con la Iglesiona abierta de nuevo al culto en la primera posguerra, con la imagen reinstalada en su coronamiento de la fachada, como uno de los testimonios finales de una década en la que Piñole se mostró como un artista de profundo compromiso cívico y social, con actitud inteligente, crítica y libre frente a los vaivenes políticos, aunque siempre afín a la misión social de una clase intelectual que se había propuesto la renovación de un país anclado en el pasado».

'Mujeres en la playa'

Alicia Álvarez, música, periodista y editora

«De Nicanor Piñole lo que me gusta especialmente es la representación que hace de las escenas cotidianas, cómo consigue capturar lo que ocurre en esos momentos donde parece que no pasa nada aunque en realidad pasa todo, ya que lo que pasa es la vida. Particularmente en 'Mujeres en la playa' retrata ese estar, ese disfrutar pensando en sus cosas, mirando al mar, leyendo un libro».

'Nevada en La Felguera'

Hugo Fontela, pintor

«Piñole debió de sentirse conmovido por el gélido paisaje. La belleza exigua de los dos árboles sin hoja que asoman en la escena destaca sobre el entorno urbano que impera en la composición. Al asomarnos a ella estamos viendo desde los ojos del pintor la belleza cotidiana de la que partiría toda su obra, el disfrute de la contemplación y la calma que llena de vida una y otra vez sus obras, tan necesarias en estos tiempos que corren».

'Paisaje de montaña, Ponga'

Ricardo Salmón, escritor

«Paisaje de una gran belleza, en la que destacaría el diálogo entre la monumentalidad de lo natural, la belleza de lo enorme que tiene ese farallón de Ponga y la delicadeza del resultado. Es una pintura que logra este doble movimiento de fascinación ante lo natural por un lado y de hallazgo del trabajo del pintor con un material para hacer de ello algo íntimo».

'Marineros en el puerto', óleo sobre lienzo, 1905. 'Iglesia del Sagrado Corazón de Jesús', óleo sobre tabla, 1938-1940. 'Mujeres en la playa', óleo sobre lienzo, 1926-1930. 'Nevada en La Felguera', óleo sobre lienzo, 1905. 'Paisaje de montaña, Ponga', óleo sobre tabla, 1930. 1 /

'Eduardo Prendes, futbolista'

Paco Cao, artista

«Una de las mayores retribuciones estéticas que obtuve al trabajar con la obra 'Eduardo Prendes, futbolista' de Nicanor Piñole fue la posibilidad de retirar provisionalmente su marco con el fin de reenmarcarla, insertándola en la recreación de una página de periódico a gran formato. Este ejercicio tenía lugar en el contexto de la exposición 'El marco y su doble' (CCAI, 2021) y permitía realzar la «modernidad» de la obra mencionada, reparando en el formato alargado de la composición, acorde con el tema que trata».

'La vuelta a la romería'

Paco Nadie, artista

«Si hay un cuadro representativo de la grandeza de la pintura de Piñole es 'De vuelta de la romería', obra que describe el regreso de la fiesta, de esa ceremonia sagrada en la que el pueblo se hermana alrededor del rito. Más allá de esos personajes me interesa el transcurso de las figuras a través de ese paisaje en el cual todas las luces intentan mostrar ese regreso de lo festivo».

'Primera comunión'

Pelayo Ortega, artista

«Es una pequeña gran obra maestra. Piñole es un pintor puro con una capacidad y una limpieza a la hora de ver la realidad y trasladarla al lienzo de una esencialidad sorprendente. Esa limpieza y esencialidad le han llevado a ser una figura referencial en lo que ha sido la historia del arte asturiano. Esta obra representa lo mejor de esos recursos. Para mí donde consigue lo más importante es en la obra menor, no en las grandes composiciones».

'Vaca mugiendo entre ruinas'

Ramón Lluis Bande, escritor y cineasta

«La xilografía de Nicanor Piñole nació en 1937 por encargo de un gobierno en guerra sitiado por el fascismo. No es una imagen contemplativa, tiene la intensidad simbólica de un arma de papel. La vaca asturiana, plebeya, berrando ante escombros, evita el heroísmo grandón sustiuyéndolo por la urgencia. La vaca es Asturias desgastada pero viva».

'Autorretrato'

Marisol Álvarez, colectivo Berde

«Los autorretratos de Piñole constituyen un auténtico diario en imágenes de la larga vida del autor. Desde su característica contención expresiva nos interpela a través de la intensidad de su mirada. Este autorretrato resultó un perfecto vehículo para propiciar la expresión artística en el programa que desarrollamos en el Museo Piñole para personas con problemas de salud mental».

'Retrato de Eduardo Prendes, futbolista', óleo sobre lienzo, 1907. 'La vuelta de la romería', óleo sobre lienzo, 1915. 'Primera Comunión', óleo sobre lienzo, 1933. 'Vaca mugiendo entre ruinas', xilografía, c. 1937. 'Autorretrato', óleo sobre papel reutilizado, 1910-15. 1 /

